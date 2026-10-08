López Miras: "El PSOE se parece mucho más a una banda de mafiosos que a un partido político"

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acompañado de cargos del partido, a su llegada a la Junta Directiva Nacional - PPRM

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha subrayado este jueves, en declaraciones previas a la Junta Directiva Nacional del partido en Madrid, que "el PSOE se parece mucho más a una banda de mafiosos que a un partido político".

"Los socialistas utilizan ahora como arma política y electoral el dolor, el sufrimiento y la muerte de Maricarmen a las puertas de una campaña electoral", ha afirmado López Miras.

En este sentido, ha indicado que "ante la muerte de cualquier persona, hoy de Maricarmen, lo único que queremos es dar el pésame a sus familiares y a sus seres queridos y desear que descanse en paz", según ha informado el partido en un comunicado.

Además, el presidente del PPRM ha apuntado que "hemos visto cómo la enviada del Partido Socialista, la fontanera Leire, llegó a contactar con un clan de narcotraficantes para que eliminaran a la jueza que estaba investigando al hermano del presidente del Gobierno".

"Quienes mandan a narcotraficantes a eliminar a una jueza que les está investigando son capaces de cualquier cosa", ha advertido López Miras, quien ha incidido en que confía "en los sistemas democráticos que garantizan el voto por correo, pero cuantas más medidas se tomen para asegurarlo, como propone el presidente Alberto Núñez Feijóo, mucho mejor y más tranquilos estaremos los españoles".