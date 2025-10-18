López Miras reafirma su compromiso para la dignificación del trabajo de las amas de casa

Fernando López Miras en el encuentro regional de Amas de Casa organizado por la Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thader Consumo. - ANGELA ORTIZ

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, asistió hoy al encuentro regional de las Amas de Casa organizado con motivo de su día internacional. En este acto el presidente reivindicó la visibilización de la labor que desarrollan porque "es en casa donde comienza la educación, el respeto y la igualdad", y mostró su compromiso con su dignificación, "dado su papel fundamental en la familia, que es el núcleo de la sociedad".

López Miras, durante este encuentro organizado por la Federación de Consumidores Thader Consumo, también puso en valor el papel de la familia en la sociedad y, en esa línea, recordó que desde su Ejecutivo también se trabaja para acompañarlas, fomentando, entre otras, medidas de conciliación.