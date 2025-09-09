López Miras recibe al nuevo director del complejo industrial de Repsol en Cartagena

De izquierda a derecha: el nuevo director del centro industrial de Repsol Cartagena, Rafael Quesada; su antecesor en el cargo, Antonio Mestre, y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acompañado por el consejero Juan María Vázquez - CARM

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se ha reunido este martes en el Palacio de San Esteban con el nuevo director del complejo industrial de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada, quien ha estado acompañado por su antecesor en el puesto, Antonio Mestre.

Se trata de la primera reunión del jefe del Ejecutivo regional con Quesada, tras su nombramiento el pasado mes de julio, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante el encuentro, ambos han analizado los principales retos y futuros proyectos de la compañía multienergética en la Región de Murcia, con especial atención a la innovación, la creación de puestos de trabajo y la sostenibilidad.

López Miras ha felicitado a Quesada por su nuevo cargo y ha expresado su confianza en que la colaboración entre Repsol y el Gobierno autonómico "seguirá siendo fundamental para el desarrollo económico y social de la Región".