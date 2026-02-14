López Miras reconoce los 45 años de dedicación de Assido a las personas con discapacidad intelectual

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, clausuró hoy en Murcia el evento benéfico conmemorativo del 45 aniversario de Assido - CARM

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, clausuró hoy en Murcia el evento benéfico conmemorativo del 45 aniversario de Assido, una entidad referente en la atención a personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en la Región de Murcia.

"Celebramos 45 años de personas y familias volcados en ayudar a otras personas", afirmó el presidente, que reivindicó "una inclusión real para que la Región de Murcia siga siendo la mejor tierra del mundo".

En este sentido, señaló que "tenemos que aprovechar todas las oportunidades, y cada uno de los hombres y mujeres que viven en la Región de Murcia son una oportunidad para hacer mejor esta tierra". "No podemos prescindir de nadie porque tenemos algo que aportar", remarcó.

López Miras puso en valor la trayectoria de la asociación, y su papel esencial en el acompañamiento a cientos de familias durante más de cuatro décadas. Actualmente, Assido atiende a más de 300 usuarios y a sus familias, que se benefician de apoyo en materia de tratamientos, formación e inclusión social.

Durante el acto, López Miras reiteró su respaldo a la entidad y a las políticas que han conseguido que el Gobierno regional destine en 2025 más de 169 millones de euros a actuaciones dirigidas a personas con discapacidad, de los que 3,5 millones se asignaron específicamente a Assido.

Además, el presidente recordó de forma especial figuras clave en la historia de la entidad ya fallecidas, como Fernando Jiménez, primer presidente de Assido; Conchita Navarro, profesional que se dedicó a la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down; y el usuario David Lorente, especialmente implicado en la entidad.