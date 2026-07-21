López Miras: "La Región cuenta con una capacidad de seguimiento del estado del Mar Menor "sin precedentes""

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, participó en una de las actuaciones de supervisión del estado del Mar Menor, acompañando a científicos, técnicos e investigadores - CARM

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha participado en una de las actuaciones de supervisión del estado del Mar Menor, acompañando a científicos, técnicos e investigadores, donde ha asegurado que "actualmente, la Región de Murcia dispone de una capacidad de conocimiento y seguimiento sin precedentes sobre la evolución del Mar Menor".

En la expedición participaron, además, el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez Rojas; el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU), Ángel Pérez Ruzafa; el director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), Andrés Martínez; así como investigadores de la Universidad de Murcia y técnicos especialistas en Informática y Telecomunicaciones, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno regional ha desarrollado durante los últimos años un sistema integral de monitorización ambiental que permite conocer en tiempo real el comportamiento del Mar Menor, anticipar posibles situaciones de riesgo y evaluar la eficacia de las medidas de recuperación que se están aplicando. De esta forma, se obtiene información "rigurosa, actualizada y científicamente contrastada" sobre el estado y evolución del ecosistema.

Actualmente, según el último informe elaborado a partir de los datos obtenidos a través de las últimas mediciones realizadas en el Mar Menor, el ecosistema se encuentra estable. En este sentido, la salinidad, oxígeno, clorofila, transparencia y temperatura se encuentran en valores similares a los del año pasado en esta misma época. Este sistema de vigilancia ambiental es "único en España y representa una infraestructura científica y tecnológica de primer nivel al servicio de la conservación ambiental", han explicado.

Asimismo, la acumulación de datos durante más de una década ha permitido crear una de las mayores bases de conocimiento existentes sobre el ecosistema. Esta información constituye, además, el soporte del denominado 'gemelo digital del Mar Menor', una herramienta tecnológica avanzada capaz de reproducir virtualmente el comportamiento de la laguna y desarrollar modelos predictivos que permiten anticipar escenarios futuros y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles episodios de riesgo ambiental.

MONITORIZACIÓN PERMANENTE

La principal herramienta de monitorización son las campañas realizadas mediante sondas oceanográficas CTD, equipamiento científico de alta precisión utilizado internacionalmente para el estudio de masas de agua. Estas campañas se desarrollan de forma continuada durante todo el año en una red de 22 puntos georreferenciados distribuidos por todo el Mar Menor.

La sonda registra información durante su descenso a través de toda la columna de agua, permitiendo conocer cómo varían los parámetros ambientales desde la superficie hasta el fondo.

Las mediciones obtenidas son posteriormente procesadas mediante algoritmos específicos que ponderan los resultados en función de la masa de agua representada por cada punto de control. De esta manera se obtiene una imagen global del estado del Mar Menor y no únicamente de zonas concretas.

Además, para disponer de información permanente, el Gobierno regional mantiene una red de ocho boyas científicas distribuidas estratégicamente por el Mar Menor. Estas estaciones automáticas registran de manera continua temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y clorofila a distintas profundidades, permitiendo conocer la evolución diaria y estacional de los parámetros ambientales.

La red constituye una experiencia pionera desarrollada en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena y representa uno de los elementos tecnológicos más innovadores del sistema de monitorización.

A este dispositivo se suma el trabajo que desarrolla, por encargo de la Comunidad Autónoma, el grupo de investigación de Ecología y Ordenación de Ecosistemas Marinos Costeros de la Universidad de Murcia, con más de cuatro décadas de experiencia en el estudio del Mar Menor. Sus investigadores realizan el seguimiento de las condiciones hidrológicas y oceanográficas de la laguna y analizan la evolución de la calidad del agua, incluidos los niveles de nutrientes, materiales en suspensión, clorofila y oxígeno disuelto.

Por otro lado, los equipos científicos de la UMU analizan periódicamente la evolución de las comunidades biológicas de la laguna, evaluando cómo responden la flora y la fauna a las condiciones ambientales observadas. Además, durante los meses de verano se activa un programa específico de seguimiento en las zonas más superficiales del litoral.

El Gobierno regional ha señalado que la comunidad científica considera que "el exceso de nutrientes constituye el principal factor que ha provocado los desequilibrios ecológicos sufridos por el Mar Menor durante las últimas décadas". Estos nutrientes llegan al Mar Menor a través de su conexión con el acuífero. Por este motivo, una parte esencial del sistema de vigilancia se centra en el seguimiento de nitratos, nitritos, amonio y ortofosfatos.

Paralelamente, se monitorizan las entradas de agua procedentes de la cuenca vertiente y del acuífero cuaternario. Para ello se dispone de una red de 19 sondeos piezométricos distribuidos alrededor del Mar Menor que permiten medir de forma continua el nivel freático, la salinidad y la temperatura de las aguas subterráneas.

Además, se realizan controles periódicos de las principales ramblas que desembocan en la laguna, analizando tanto los caudales circulantes como la carga de nutrientes transportada hacia el ecosistema. Junto a todo ello, continúa activo el dispositivo ordinario de retirada de biomasa en todo el perímetro del Mar Menor, conformado por 80 personas que trabajan a diario. En lo que va de año, los efectivos han retirado más de 6.000 toneladas.