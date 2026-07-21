Vox llevará a la Asamblea una iniciativa para permitir la retirada de posidonia en las playas de la Región - VOX MURCIA

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox llevará a la Asamblea Regional una iniciativa para permitir la retirada de la posidonia acumulada en las playas de la Región de Murcia al considerar que las actuales restricciones perjudican al turismo y a la economía local.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante una visita a la playa de Calabardina, en Águilas, junto al diputado regional Ignacio Arcas y al portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Águilas, Isidro Carrasco.

Martínez Alpañez ha asegurado que la iniciativa busca "paralizar de una vez por todas este fanatismo climático" y ha atribuido las restricciones para retirar la posidonia a "los acuerdos del Partido Popular y del Partido Socialista en Bruselas", según ha informado Vox.

Según ha dicho, la propuesta pretende situar "como prioridad la riqueza y el bolsillo de los ciudadanos en todas las políticas que se pongan en marcha en la Región de Murcia".

Por su parte, Arcas ha sostenido que las políticas medioambientales impulsadas por PP y PSOE "no solo afectan a la agricultura y la ganadería, sino también a nuestras playas" y ha denunciado que "los bañistas tienen que soportar auténticas montañas de algas en descomposición, con malos olores, que impiden un baño normal".

El diputado regional ha afirmado además que las dificultades para retirar la posidonia responden tanto a la normativa europea como a su aplicación en España y ha reclamado "sentido común" para que las playas puedan mantenerse "como se ha hecho durante los últimos 50 años", dejando atrás, según sus palabras, "los dictados de la Agenda 2030 y las políticas ecologistas radicales".

En la misma línea, Carrasco ha reclamado una solución para la playa de Calabardina y ha advertido de que "nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud", al tiempo que ha lamentado el impacto que esta situación está teniendo sobre el turismo y la economía local.