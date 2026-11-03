López Miras reivindica a Feijóo como "un gran gestor con experiencia" para gobernar España

De izquierda a derecha: la cabeza de lista al Congreso por la Región de Murcia, Miriam Guardiola; el líder del PPRM, Fernando López Miras; y el presidente del partido en Cieza, Tomás Rubio, durante el mitin - PPRM

CIEZA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, afirmó este lunes, durante un mitin celebrado en Cieza, que España necesita "gestores serios y rigurosos" y ha destacado que el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, es "un gran gestor con experiencia".

Acompañado por la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la Región, Miriam Guardiola, y el presidente del PP de Cieza, Tomás Rubio, López Miras incidió en que las elecciones del 29 de noviembre son "trascendentales" porque "van de reconstruirnos como país, de recobrar la confianza, la seguridad en nuestro país y en nuestras instituciones", según ha informado el PP.

Durante su intervención, el máximo representante del PPRM defendió la necesidad de cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez "por una cuestión de seguridad, de confianza, de convivencia, de tranquilidad", y advirtió de que "la falta de inversión tiene consecuencias, la falta de gestión tiene consecuencias, la manipulación tiene consecuencias, la corrupción tiene consecuencias, la mentira tiene consecuencias".

El encuentro, celebrado en el auditorio Aurelio Guirao, reunió a vecinos del municipio, a quienes López Miras trasladó, en referencia al accidente ferroviario registrado el pasado miércoles en Urda (Toledo), que el PP afronta el inicio de la precampaña con "sentimientos encontrados" tras el siniestro y los tres días de luto nacional.

"Una vez guardado el luto, desde el respeto a las víctimas y a sus familiares, tenemos que hablar de lo que ha pasado", expuso el presidente del PPRM, quien también destacó que "por respeto a ellos tenemos que hablar de lo que está pasando en España y de lo que ha pasado".

López Miras consideró "inadmisible" la situación de la seguridad ferroviaria y sostuvo que "no es admisible que hoy en España te juegues la vida por subir a un tren".

SOBRE SÁNCHEZ: "LAS MENTIRAS TIENEN CONSECUENCIAS"

Durante su intervención, López Miras remarcó que "las mentiras tienen consecuencias" y criticó la gestión del Gobierno central. En este sentido, señaló que "Sánchez empezó diciendo que jamás amnistiaría a los golpistas catalanes" y que "a los cuatro meses aprobó la ley de amnistía".

También sostuvo que "Sánchez llegó al Gobierno diciendo que jamás pactaría con Bildu" y criticó que esta formación participara en la elaboración de la ley estatal de Vivienda.

Además, López Miras reprochó al Ejecutivo que haya transcurrido toda una legislatura sin presentar unos presupuestos. "Lo que no es normal es no presentar toda una legislatura sin presentar unos presupuestos", apostilló al respecto.

Asimismo, el presidente del PPRM reiteró que el 29 de noviembre es una "oportunidad" para poner fin a las políticas del Gobierno central que, según denunció, "perjudican a la Región de Murcia, como el recorte del 50 por ciento del trasvase Tajo-Segura".

PLAN NACIONAL DEL AGUA

López Miras advirtió de que el trasvase será todavía más necesario a partir de 2027 y defendió que "van a ser necesarias todas las fuentes de agua posibles".

En este sentido, destacó el "compromiso" de Alberto Núñez Feijóo de presentar un Plan Nacional del Agua y un Pacto Nacional del Agua durante sus primeros cien días de gobierno.

López Miras también hizo hincapié en la financiación autonómica, ya que rechazó que los murcianos "tengan que conformarse con seguir siendo los peor financiados de España como consecuencia de los acuerdos del Gobierno de Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña".

"Nos jugamos la confianza, la seguridad, la tranquilidad. La confianza en lo que somos, en nuestro país y en nuestras instituciones. Nos jugamos la gestión. Este país no puede seguir avanzando con corruptos y con ineptos. Este país necesita gestores serios y rigurosos", concluyó el presidente del PPRM.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia y cabeza de lista al Congreso, Miriam Guardiola, reclamó que se esclarezcan las circunstancias del accidente ferroviario y que se depuren las responsabilidades correspondientes.

"Los españoles necesitan saber la verdad. Necesitan saber por qué pasó, qué pasó y por qué no lo evitaron", afirmó.

CONEXIÓN FERROVIARIA DE CIEZA CON MADRID

Guardiola defendió que España "necesita recuperar la gestión, el rigor y la responsabilidad", y reivindicó la experiencia de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia.

La candidata al Congreso puso especial énfasis en las reivindicaciones de Cieza y exigió la recuperación de la conexión ferroviaria directa con Madrid, suprimida en agosto de 2022. "Queremos ese tren. Queremos recuperar lo que es nuestro y lo que históricamente pertenecía a Cieza", manifestó.

Asimismo, defendió una financiación autonómica "justa" para la Región de Murcia. "Nosotros no queremos más, pero tampoco queremos menos que cualquier otro español", señaló, y añadió que "no van a decidir en Cataluña los recursos que merece la Región de Murcia".

Por último, Guardiola trasladó su compromiso de "seguir trabajando por los intereses de la Región de Murcia" y por un cambio de Gobierno en España tras las elecciones del 29 de noviembre.