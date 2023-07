López Miras reivindica a Feijóo, "el único que lleva en su programa el PHN y el Plan Vertido Cero al Mar Menor"

El ex presidente del Gobierno y del PP José María Aznar, junto al presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijoo, y el líder del PP regional, Fernando López Miras

El presidente del PP de la Región, Fernando López Miras, ha reivindicado que el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, es el único que lleva en su programa electoral un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que "dé agua a todos los españoles y en las mismas condiciones", así como el Plan Vertido Cero al Mar Menor, que constituye la "solución definitiva" para la laguna salada.

López Miras ha hecho estas declaraciones en un acto electoral que ha tenido lugar este miércoles en el edificio anexo del Auditorio Víctor Villegas, que ha contado con la asistencia de más de mil personas para presenciar la intervención del presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, y el candidato número 1 al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Luis Alberto Marín.

Durante su intervención, López Miras ha augurado que la Región de Murcia va a ser "decisiva" para esa "gran victoria" que logrará Feijóo. "Vas a tener en la Región un grandísimo resultado electoral, vas a ganar con contundencia, como lo hicimos en el 1996 y 2000 con Aznar", según el presidente del PP murciano, quien cree que Feijóo va a poder sentirse "orgulloso" de la Región.

López Miras ha instado a comparar los programas electorales de Feijóo y del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. "Si hablamos de agua, la sola presencia aquí del hombre que más ha hecho por el agua en España, Aznar, ya nos dice que hay que votar al PP", según el presidente del PP de la Región.

En base a los compromisos y el programa del PP, ha afirmado que se puede comprobar que Feijóo es un presidente que "ha entendido que el agua de España es de todos los españoles y que es necesario un PHN para todos los españoles y para nuestros agricultores". "Necesitamos un PHN que dé agua a todos y en las mismas condiciones, y ese es el compromiso de Feijóo, con un pacto nacional del agua en el que todos aportemos soluciones", ha garantizado.

En materia de infraestructuras, ha señalado que "no nos van a dar lecciones que ha traído un AVE que es una chapuza o que solo hablan del Mar Menor cuando vienen las elecciones".

En este sentido, López Miras ha asegurado que el PP es el único partido que lleva en su programa "un proyecto que diseñaron todos los sectores sociales, económicos y administraciones involucradas en el Mar Menor: el proyecto Vertido Cero". Se trata, ha añadido, de "la solución definitiva para la laguna salada".

"Por esto, y por tantas cosas, necesitamos que el PP tenga el próximo 23 de julio una mayoría contundente, sólida, sin ataduras, con un presidente riguroso, con experiencia, que puede mirar a los españoles a la cara porque sabe que ha cumplido todas las promesas que les hizo", según López Miras.

"AZNAR, EL PRESIDENTE DEL AGUA"

En este sentido, López Miras ha dado las gracias a Aznar, "que ha estado tres veces en la Región en apenas dos meses" lo que, en su opinión, "es una muestra de compromiso y de las ganas de ayudar que siempre ha tenido el presidente". "Eres un referente para nosotros, moral, de principios y de valores", según el presidente del PP regional.

"Si hablamos de agua y decimos que Aznar fue el último presidente que aprobó un PHN hace más de 20 años, podemos decir sin duda que es el presidente de España que más ha hecho por la Región", según López Miras.

Precisamente, Aznar ha pedido durante su intervención la victoria de Feijóo "para compartir el agua que tenemos en España, para hacerla competitiva, porque no es de nadie; para recuperar los planes perdidos y las iniciativas que se han dejado de lado; para lograr un país próspero e influyente". "Si me necesitas, vuelvo otra vez a Murcia todas las veces que haga falta", ha señalado Aznar, quien ha alabado la figura de López Miras.

"ESPAÑA TIENE GANAS DE CAMBIO"

López Miras ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quería precisamente que se celebrara un acto electoral un día como este, con 41 grados Centígrados fuera y en el que se puede llegar hoy a los 47 grados. "Esta era la campaña que quería, ponérselo complicado y poner obstáculos para que la mayoría de los españoles puedan ejercer su derecho al voto", ha aseverado.

Sin embargo, a su juicio, "Sánchez no sabía que más fuerte que el calor serían las ganas de cambio político que se tienen en España; y que más importante que todo eso son las ganas de Feijóo que tiene España".

López Miras, que en este punto ha sido interrumpido por los asistentes al grito de "oa, oa, oa, Feijóo a la Mocloa", ha valorado que "ni el calor ni las vacaciones van a quitar las ganas que tiene España de Feijóo" y, en su opinión, el acto de este miércoles es muestra de ello, porque "está a reventar".

MARÍN, "DE LO MEJOR QUE TENEMOS EN LA REGIÓN"

Por otro lado, López Miras ha ensalzado la figura del cabeza de lista del PP al Congreso, Luis Alberto Marín, a quien ha calificado como "de lo mejor que tenemos en la Región". A su juicio, Feijóo "ha demostrado una vez más que sabe lo que hace y que se rodea de los mejores".

El presidente del Gobierno murciano ha recordado que Feijóo ha venido ocho veces a la Comunidad en el último año y medio, algo que "no ha hecho nunca antes" un presidente del PP y que, a su parecer, "ejemplifica el compromiso de Feijóo, porque no se pueden defender los intereses de la Región si no se conoce a la Región".

Ha dado las gracias a Feijóo y a Aznar porque les acompañaron en la pasada campaña de elecciones municipales y autonómicas para pedir esa "mayoría suficiente para no depender de nadie". "Los murciannos nos dieron dieron esa mayoría necesaria para gobernar en solitario", según el presidente del PP de la Región, que ha recordado que obtuvo el 43% de los votos el 28 de mayo, algo que "no se obtenía desde 2011" y el tercer resultado "más elevado de toda España, a solo dos diputados de la mayoría absoluta".

Y todo ello, ha añadido, "sin posibilidad de que ningún otro candidato conforme una mayoría alternativa". A su juicio, los datos son "esclarecedores" porque "nunca antes en los 40 años de democracia en el país, con ese resultado, se impidió un gobierno en solitario del partido que había ganado mayoritariamente las elecciones".

Ha lamentado que "nunca antes se bloqueó a un gobierno y sin una mayoría alternativa", pero Vox "ha bloqueado un gobierno legítimo de la Región de Murcia" y, además, "ha pulsado el botón para repetir las elecciones".

En este sentido, ha recordado que Vox le ofreció en la última sesión del debate de investidura, "deprisa y corriendo", un acuerdo "inasumible", en el que "se exige mucho más de lo que han dado los ciudadanos: el 30% del gobierno y un acuerdo programático cuyo primer punto es una barbaridad del tamaño de pedir la derogación de la ley del Mar Menor".

A este respecto, López Miras ha desmentido que la Región pueda ser un "laboratorio" pero sí ha admitido que "puede ser un espejo en el que se puede mirar" todo el país porque "si Vox es capaz de bloquear un gobierno mayoritario del PP sin alternativa, también lo puede hacer en España".

Por ello, ha reivindicado que "el único voto útil para echar a Sánchez de la Moncloa es el voto al PP y a Feijóo" porque "puede pasar que luego los de Vox voten con Pedro Sánchez para bloquear a Feijóo; y eso no puede ser". "La única garantía es que Feijóo sea elegido por diputados del PP; porque si son de otro partido, pueden bloquear", ha advertido.

Así, López Miras ha subrayado que España necesita "una mayoría contundente y suficiente del PP y de Feijóo para que nadie tenga ocasión de bloquearla", algo a lo que ha asegurado que le va a ayudar la Región.