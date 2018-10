López Miras reprocha que el tren híbrido es "electoralista" y busca "exclusivamente ganar votos"

Publicado 17/09/2018 12:56:34 CET

Pedirá a Pedro Sánchez este martes, durante su reunión, "que intente no perjudicar más a la Región" y "no toque lo que ya estaba comprometido"

YECLA (MURCIA), 17 Sep. (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha lamentado que el tren híbrido que se ha puesto este lunes en funcionamiento enlazando Cartagena y Madrid "es exclusivamente electoral" y su objetivo es únicamente "obtener votos", y no "favorecer a los murcianos".

En un contacto con los medios de comunicación con motivo de la inauguración de la 57 edición de la Feria del Mueble de Yecla y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha negado que este tren sirva para favorecer a los murcianos. "Para favorecer a la Región necesitábamos lo que había comprometido y cerrado: seis trenes AVE cada día que conectaran en 2 horas y 20 minutos Murcia con Madrid".

"A cambio de eso, cuando ya estábamos tocando el AVE y cuando lo podríamos haber visto a día de hoy en pruebas, lo que tenemos es un tren de 2012 que funciona con diesel, que todos los españoles tenían hace seis años y solo uno al día que sale a las 7.00 horas y vuelve por la tarde", ha criticado.

Ha lamentado que "nos cambian seis trenes AVE al día por un tren híbrido diesel de 2012", y se ha preguntado si "eso es lo que importamos los murcianos". López Miras ha asegurado que no se "conforma" con esto ni está de acuerdo "con las migajas y los deshechos de otros", de forma que no le van a "convencer" ni le van a hacer comulgar "con ruedas de molino".

"No puede ser: los murcianos hoy no se merecen lo que tenían el resto de españoles hace seis años", según López Miras, quien cree que "es una vergüenza que nos cambien seis trenes AVE al día por tan solo un tren híbrido al día y con un horario que no le viene bien a nadie".

PEDIRÁ A SÁNCHEZ QUE NO "PERJUDIQUE" A LA REGIÓN

Al ser preguntado por las expectativas de cara a la reunión que mantendrá este martes con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, López Miras ha avanzado que le pedirá, "sobre todo, que intente no perjudicar más a la Región".

El presidente murciano no pide al Gobierno socialista ni a Pedro Sánchez que haga nada nuevo "porque sé que es pedir un imposible". Por ello, tan solo pide a Pedro Sánchez "que no toque lo que ya estaba comprometido por Rajoy y por el PP". "Ya se ha visto que ni Pedro Sánchez ni el PSOE va a traer ideas positivas a la Región, solo necesito que lo que estaba hecho no lo deshagan", según López Miras.

Por ejemplo, recuerda que "si teníamos ya cerrado un Pacto Nacional del Agua en el que se decía que no se iba a tocar el Tajo-Segura, lo que necesito es que no salga su ministra ni el incapaz de su secretario de Estado a decir, en sus entrevistas y declaraciones, que la Región no tiene déficit del agua y que la cuenca del Segura no es deficitaria, o que la Región puede ser autosuficiente".

Además, reprocha al secretario de Estado que deje en al aire cada vez que hace unas declaraciones que "van a cerrar el Tajo-Segura". López Miras pide "que no toquen el trasvase, que lo dejen como estaba".

"Si teníamos ya un documento hablando de financiación autonómica elaborado por expertos independientes que decía que la Región de Murcia está recibiendo mucho menos dinero que el resto de españoles cada año que el resto del Estado, le pido que siga con ese trabajo y que no diga que no lo va a abordar", ha reividnicado igualmente.

Asimismo, pedirá a Pedro Sánchez "que no siga relegando a los murcianos a ser españoles de segunda" y que mantenga los compromisos existentes como, por ejemplo, "que en septiembre de 2018 tuviéramos el AVE en pruebas y que en 2019 habría seis conexiones diarias del AVE con Madrid; que en Yecla veríamos ya licitado el tramo hasta Caudete; que el tercer carril de la A-7 estaría licitado; el Arco Norte y Noroeste también; que a Cartagena llegaría también el AVE; y que tendríamos una solución para su llegada a Lorca".

"Si todo eso estaba proyectado, que no lo deje en el limbo como ha estado haciendo, eso es lo que le pido, que no rompa lo que ya había programado", ha concluido.