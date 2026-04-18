López Miras respalda la primera Ruta Ciclista Camino de la Cruz, organizada por CEO Congress

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, clausuró anoche el acto de recepción en Murcia a los participantes de la primera Ruta Ciclista Camino de la Cruz de Caravaca, organizada por CEO Congress - CARM

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, clausuró anoche el acto de recepción en Murcia a los participantes de la primera Ruta Ciclista Camino de la Cruz de Caravaca, organizada por CEO Congress.

Esta prueba benéfica, sin carácter competitivo ni ánimo de lucro, se celebrará hoy sábado, 18 de abril, y mañana domingo, 19 de abril, con un recorrido de 116 kilómetros en dos etapas entre Orihuela (Alicante) y la Basílica de Caravaca de la Cruz, siguiendo el histórico trazado del Camino de Levante.

López Miras felicitó a CEO Congress por esta iniciativa, que permite "poner en valor la Región de Murcia, el patrimonio paisajístico, cultural, histórico y religioso y, además, a favor de entidades sociales para ayudar a quienes más lo necesitan". Además, destacó el valor simbólico del itinerario, ya que el camino a Caravaca de la Cruz "es un orgullo para la Región de Murcia".

Esta ruta ciclista surge del compromiso y la motivación de un grupo de empresarios y directivos apasionados por el ciclismo, con el objetivo de impulsar un evento de carácter solidario que tenga continuidad y aspire a consolidarse como una cita deportiva de referencia en la Región de Murcia.

La totalidad de los fondos recaudados, procedentes de patrocinadores y donaciones, se destinará íntegramente a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (Afacmur) y a la obra social de las Madres de Dios Justinianas de Murcia.