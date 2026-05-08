López Miras será el pregonero de la 65º edición del Cante de las Minas, que rendirá homenaje a la Región de Murcia

1085464.1.260.149.20260508171101 López Miras junto a Joaquín Zapata, alcalde del municipio y presidente de la Fundación Cante de las Minas - FESTIVAL CANTE DE LAS MINAS

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, será el encargado de pronunciar el pregón de la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas en un acto que tendrá lugar el próximo 30 de julio en el Antiguo Mercado Público de La Unión (Murcia).

El anuncio lo han realizado el propio presidente junto a Joaquín Zapata, alcalde del municipio y presidente de la Fundación Cante de las Minas a través de un video conjunto. "Para mí es un orgullo, un honor y una gran responsabilidad ser el pregonero de un festival cargado de historia, el más antiguo de todos los festivales flamencos de España, y que este año rinde homenaje a la Región de Murcia".

Con estas palabras, el presidente López Miras expresa la profunda emoción que supone protagonizar uno de los eventos más importantes del festival, sumando su nombre al de otros pregoneros de altísimo nivel como Imanol Arias, José Sacristán, Carlos Herrera, Luis del Olmo o María Dueñas.

Por su parte, Joaquín Zapata quiso subrayar la importancia especial que tendrá "nuestra historia y tradición" en esta edición, poniendo el acento en las raíces mineras, el cante jondo y la identidad flamenca que definen al festival. Y es que, la unión entre Fernando López Miras y el Festival Internacional del Cante de las Minas ha estado marcada desde el principio por "una férrea colaboración, una potente vinculación emocional y un incansable apoyo".

Esta implicación se ha reflejado en una presencia activa y constante en las principales citas del certamen, como la visita al estudio del pintor Antonio López, autor del cartel de la 64ª edición; la Gala de Ganadores celebrada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona; así como en las distintas entregas de los Castilletes de Oro, entre ellas la concedida al periodista Vicente Vallés y al grupo cartagenero Arde Bogotá, reforzando así su compromiso institucional y personal con este referente internacional del flamenco.

El pregón de Fernando López Miras supondrá uno de los actos más esperados de cuantos se darán cita en la próxima edición del festival, la cual se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto, y volverá a situar a La Unión en el mapa como epicentro mundial del flamenco.