Archivo - López Miras sostiene que los menores extranjeros llegados ilegalmente a España deben "retornar a su país" - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido que los menores extranjeros que han entrado ilegalmente en España deben "retornar a su país" y permanecer con sus familias.

En una entrevista este viernes en 'Herrera en COPE', López Miras ha explicado que la Región de Murcia mantiene su posición contraria al reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, después de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves con el Gobierno y las comunidades autónomas.

"La Región de Murcia está legitimada para hablar de acogida de menores y para hablar de menores extranjeros no acompañados a los que tutela", ha señalado el presidente, que ha destacado que la Comunidad ha acogido este año a más de 500 menores extranjeros llegados en pateras a través de sus costas.

López Miras ha defendido que "todos los extranjeros que han entrado de forma ilegal en Ceuta, en España, tienen que irse por donde han entrado, da igual la edad que tengan".

"Si hablamos de menores, esto es mucho más importante porque los menores tienen que estar con sus padres y no podemos legitimar una acción, insisto, una invasión teledirigida como la que vivimos hace un mes", ha añadido. En este sentido, ha insistido en que "todos, los menores, muchos más, tienen que retornar a su país y estar con su familia, y esa es la posición de la región de Murcia".

MEDIOS MILITARES PARA LA COSTA

La entrevista se ha producido un día después de que el Gobierno regional celebrara un Consejo de Gobierno extraordinario en Cartagena para analizar la situación de las costas murcianas tras la llegada de tres embarcaciones en una semana.

López Miras ha reclamado al Gobierno central que, "mientras dure esta situación de excepcionalidad, se activen todos los mecanismos y todos los recursos que tenga el Estado, si son recursos militares, pues también, como digo, para labores de disuasión y para labores de control de nuestra costa y de protección", ha afirmado.

El presidente regional ha diferenciado estas embarcaciones de las pateras o cayucos utilizados habitualmente para referirse a las llegadas de inmigrantes. "Estamos hablando de narcolanchas que ahora están utilizando para transportar a personas e inmigrantes porque les es más rentable a las mafias con 1.400, 1.500 caballos de potencia", ha señalado.

Según López Miras, estas embarcaciones están "tripuladas por encapuchados" y llegan a las costas "sin ningún tipo de control y con total impunidad".

DENUNCIA FALTA DE MEDIOS Y DE INFORMACIÓN

El presidente de la Comunidad Autónoma ha asegurado además que, durante la reunión mantenida este jueves con representantes sindicales de la Guardia Civil y la Policía Nacional, recibió información sobre la falta de medios para hacer frente a estas embarcaciones.

"No tienen medios, no hay embarcaciones en la región de Murcia con las características técnicas para poder hacer frente a estas narcolanchas y a las embarcaciones de esa potencia", ha afirmado.

López Miras ha señalado que la única embarcación disponible se encontraba en talleres y ha asegurado que la que ha llegado para sustituirla "no reúne las características técnicas para poder hacer frente a estas narcolanchas".

El presidente regional también ha criticado la falta de comunicación con el Gobierno central y la Delegación del Gobierno. "Cero comunicación, cero transparencia, total opacidad entre el Ministerio, el Gobierno, la Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma y la Región de Murcia", ha denunciado.

A su juicio, la Comunidad tampoco recibe información sobre las personas que llegan a las costas. "No nos informan los inmigrantes que llegan. En las imágenes vemos como llegan 50, 60, bajan a la playa, se dispersan por la ruta", ha apuntado.

"No sabemos nada de ellos. No nos informan nada. El número que llega, de dónde procede, dónde están, qué se hace con ellos", ha añadido.

SIN RESPUESTA DE SÁNCHEZ

López Miras ha recordado que el pasado domingo remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar información sobre los medios disponibles en la Región y conocer qué medidas tenía previsto adoptar el Ejecutivo ante la situación. "Ni siquiera acuse de recibo ni una sola respuesta", ha lamentado.

"La situación es preocupante, estamos hablando de la seguridad del territorio y de las personas", ha afirmado el presidente regional, quien ha asegurado que continúa a la espera de una respuesta de Sánchez.

En la misiva, según ha explicado, reclamaba conocer "de qué medios cuenta la región de Murcia, efectivos de las fuerzas y cuerpos del servidor del Estado, para hacer frente a esta situación" y qué medidas excepcionales tenía previsto adoptar el Gobierno.

APOYO A CEUTA

Respecto a la situación en Ceuta, López Miras ha trasladado su apoyo al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y ha criticado la gestión del Gobierno central.

El presidente murciano ha considerado que el Gobierno "ha engañado a todos" sobre la situación en Ceuta y ha cuestionado que se pueda hablar de normalidad cuando se prepara el inicio del curso escolar con presencia policial en los centros.

"Lo que está generando el gobierno de España en Ceuta es admisible", ha afirmado, antes de denunciar que la respuesta del Ejecutivo ha sido de "inacción" y que, a su juicio, "en una crisis tan importante ha ido mentira tras mentira".