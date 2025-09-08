López Miras: "Todos los lorquinos llevamos la Feria Chica en el corazón"

Misa de conmemoración de la festividad de la patrona de Lorca, Santa María La Real de las Huertas - CARM

LORCA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asistido este lunes a la misa de conmemoración de la festividad de la patrona de Lorca, Santa María La Real de las Huertas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado el arraigo de estas fiestas patronales de la ciudad del sol y subrayó que "todos los lorquinos llevamos la Feria Chica en el corazón y en el recuerdo de nuestra infancia".

Además, López Miras ha afirmado que "es obligación de los Gobiernos el proteger y cuidar nuestras tradiciones y nuestra identidad, es decir, lo que somos. No hay futuro si no ponemos en valor nuestro pasado".

El presidente también ha trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Lorca, a la Hermandad de la Virgen de las Huertas y a su presidente, Pedro Millán, "por el gran trabajo que están haciendo para mantener vivas nuestras tradiciones".