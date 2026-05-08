López Miras, sobre Vox y los resultados del barómetro de la UCAM: "La gente no quiere líos, quiere estabilidad"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (Archivo) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LORCA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mostrado su satisfacción con los resultados que esta semana publicó el barómetro de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) según los cuales el Partido Popular ganaría las elecciones, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.

Para López Miras, que ha realizado estas declaraciones en una entrevista en el programa 'Es la mañana de Federico' en EsRadio, emitido este viernes desde Lorca, esto es una muestra de que "la gente no quiere líos, quiere estabilidad", en referencia a la situación interna que atraviesa Vox en la Región de Murcia de la que dice no tener "excesiva información". "Cuando los partidos están más preocupados de sus cuestiones internas no tienen tiempo de preocuparse de la gente ni de solucionar sus problemas", ha afirmado, para añadir que, ahora mismo, "el único partido capaz de dar estabilidad es el Partido Popular".

La crisis interna de Vox ha provocado una situación "frustrante", ha señalado el presidente regional, que ha explicado que "estos líos" han paralizado la negociación con el Grupo Parlamentario en la Asamblea para sacar adelante la ley de vivienda asequible. "Los líos de otros partidos afectan a las oportunidades de muchas familias, en este caso de muchos jóvenes", ha apostillado.

PROCESO DE REGULARIZACIÓN

López Miras ha tildado de "desastre" el proceso de regularización de inmigrantes que ha provocado "colas que daban la vuelta a los edificios públicos". Así, ha criticado que no haya habido "ni una mínima información o coordinación con la Administración General del Estado".

El dirigente regional ha afirmado que este proceso "no se ha llevado a cabo porque hubiera una demanda de puestos de trabajo o una cantidad considerable de inmigrantes en situación irregular" sino por "interés político viendo los escándalos que salpican al entorno del presidente del Gobierno". "En este momento en el que el Gobierno va para abajo y el Partido Popular va para arriba se saca este as de la manga como cortina de humo", ha apuntado.

Al respecto, ha afirmado que la inmigración "siempre ha sido importante y lo seguirá siendo" pero ha denunciado el "descontrol" de las llegadas de inmigrantes en pateras. Asimismo, ha señalado que la llegada de inmigrantes al centro del Hospital Naval de Cartagena se produce 'sin ningún tipo de control o de humanidad'."

Por último, ha apuntado a la "diferencia de cultura" como el "principal problema", puesto que considera que el uso de niqab "no hace libre a una mujer". "No podemos ceder a eso, hay que respetarlo todo, pero nos ha costado mucho alcanzar nuestras libertades y el respeto de todos los hombres y las mujeres. Aquí puede vivir quien quiera pero respetando la libertad de todos", ha concluido.