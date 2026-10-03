Lorca acogerá el XIX Congreso Regional del Partido Popular el próximo 14 de noviembre

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lorca y presidente del Partido Popular lorquino, Fulgencio Gil, ha anunciado que la ciudad acogerá el próximo 14 de noviembre el XIX Congreso Regional del Partido Popular, una cita que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos 'Alcalde Francisco JódarAlonso', conforme a la decisión adoptada esta mañana en la reunión de la Junta Directiva Autonómica.

Fulgencio Gil ha señalado que "es una muy buena noticia para Lorca. La elección de nuestra ciudad refleja el especial interés del Partido Popular regional por nuestro municipio y su compromiso con los lorquinos. Para nosotros supone un orgullo y una responsabilidad acoger una cita de esta importancia".

El presidente del PP de Lorca ha anticipado que "nos vamos a volcar con la celebración y organización de este congreso. Queremos que Lorca esté a la altura y que quienes nos visiten encuentren una ciudad preparada para recibirlos. Este encuentro también demuestra el potencial de las nuevas infraestructuras de las que hemos dotado al municipio, que nos permiten acoger con garantías eventos destacados como nuestro congreso".

Gil ha recordado que en este congreso se elegirá al presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, en un momento que ha calificado como "decisivo e histórico".

En este sentido, ha subrayado que "en los próximos meses Lorca, la Región de Murcia y España nos jugamos mucho. Todos tenemos que poner de nuestra parte para acabar con los disparates del sanchismo y abrir una nueva etapa política. Estamos a un paso de hacer historia, de poner fin a un Gobierno marcado por la corrupción y de volver a poner las cosas en su sitio. España necesita superar una política que ha hecho del enfrentamiento social y del cultivo del odio su nefasto sello propio. La gente reclama soluciones, respeto y sentido común, y el Partido Popular tiene la responsabilidad de ofrecer esa alternativa".

El alcalde de Lorca ha destacado que la celebración del XIX Congreso Regional sitúa a Lorca "en el centro de ese proyecto político, ya que queremos que nuestra ciudad sea la cuna de un periodo que va a cambiar la historia de nuestro país y en el que vamos a seguir contando con el apoyo de todos y cada uno de los ciudadanos".

Gil ha concluido destacando que "vamos a aprovechar esta oportunidad para darle a Lorca, Murcia y España el nuevo marco de entendimiento social que tanto necesita. Ese es nuestro compromiso: trabajar para recuperar el sentido común y atender los problemas reales de la gente".