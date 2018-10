Lorca activa el Plan Inunlor en fase de pre emergencia ante el aviso de fuertes lluvias durante las próximas horas

Publicado 19/10/2018 13:02:40 CET

LORCA (MURCIA), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha activado el Plan Inunlor en fase de pre emergencia, ante los avisos trasladados por parte de los organismos responsables en los que se prevé que se puedan registrar fuertes precipitaciones en el término municipal a lo largo del sábado. Se trata de una medida que involucra a más de 200 efectivos.

Francisco Gil ha solicitado a todos los lorquinos que eviten los desplazamientos por carretera, y que en el caso de que tengan que usar sus vehículos transiten por vías principales, y en ningún caso por zonas de riesgo como cauces de rambla. En caso de que llueva con fuerza, no crucen bajo ningún supuesto ramblas o ramblizos. Recuerda que en este tipo de situaciones el arrastre de los automóviles supone el mayor de los riesgos.

En el caso de la ciudad, la Sala de Comisiones ha acogido una reunión especial establecida por parte del alcalde, Fulgencio Gil, en la que se han puesto sobre la mesa las previsiones de evolución meteorológica más recientes, así como las informaciones que derivan de las mismas, para coordinar al máximo el trabajo del dispositivo municipal que se pondrá en marcha en caso de que se produzcan incidencias en algún enclave lorquino.

El objetivo es responder a cualquier eventualidad con la mayor celeridad y efectividad posible, explican fuentes municipales. Y es que, señala el alcalde, "tenemos que estar prevenidos y preparados para afrontar este tipo de situaciones, de hecho todos somos conscientes de que la experiencia que atesoran nuestros diferentes servicios municipales, especialmente acentuada a lo largo de los últimos años, constituye un punto de partida muy positivo en tal sentido".

La reunión ha contado con la presencia de técnicos y concejales de las áreas de Urbanismo, Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil, así como de la empresa de limpieza (Limusa), retén del servicio eléctrico, Aguas de Lorca, Bienestar Social y Obras.

El alcalde recuerda que los consejos básicos para actuar en caso de episodios de lluvias fuertes son informarse de los partes meteorológicos y atender únicamente a la información que se facilitará a través de los medios oficiales, no haciendo caso de bulos lanzados de forma irresponsable a través de redes sociales o grupos de whatsapp.

En caso de riada, localizar los puntos más altos, establecerse en un lugar que no sea susceptible de riadas; además de alejarse de cauces de barrancos, torrentes y de sus puentes, no desplazarse en automóvil si no es imprescindible o no estacionar a la orilla de ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes ni cerca de ellos.