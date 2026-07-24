Lorca activa el protocolo por contaminación tras alcanzar las partículas PM10 niveles de alerta - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha activado el Protocolo Marco de Actuación Municipal ante episodios de contaminación por partículas PM10 después de que la estación de medición del municipio registrara este jueves un promedio diario de 93,42 microgramos por metro cúbico, correspondiente al Nivel 2 Correctivo establecido en el protocolo autonómico.

Según ha informado la concejal de Medio Ambiente, María Hernández, el episodio está relacionado con una nueva intrusión de masas de aire de origen africano que afecta al sureste peninsular y que, según las previsiones, podría prolongarse este viernes, con concentraciones de polvo en suspensión de entre 5 y 500 microgramos por metro cúbico.

Ante esta situación, el Ayuntamiento mantiene un seguimiento continuo de la evolución de los niveles de contaminación y recomienda a la población consultar la información actualizada sobre la calidad del aire a través del portal habilitado por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, el consistorio aconseja a los colectivos más vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, mayores y niños, utilizar mascarillas FFP2 o FFP3 y, en caso de elevada exposición o malestar, permanecer en el interior de las viviendas y consultar con un profesional sanitario.

Entre las recomendaciones dirigidas a la población figuran también evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, controlar la refrigeración de viviendas y edificios públicos para reducir el consumo energético, apagar los aparatos eléctricos que no se utilicen, compartir vehículo o utilizar el transporte público, evitar la quema de rastrojos agrícolas, recurrir a aparcamientos disuasorios y practicar una conducción eficiente limitando la velocidad y evitando aceleraciones y frenazos bruscos.