Lorca Planes preside la Apertura del Año Jubilar de la Diócesis de Cartagena

MURCIA 29 Dic.

El Obispo Monseñor Lorca Planes ha abierto este domingo el Jubileo en la Diócesis de Cartagena en una celebración multitudinaria que se ha llevado entre la Iglesia de San Bartolomé y la Catedral de Murcia.

Y es que, en la tarde de Nochebuena, el Papa Francisco abría la Puerta Santa en la basílica de San Pedro de Roma en la celebración de apertura de este Jubileo Ordinario de la Iglesia. La celebración en la Diócesis de Cartagena comenzaba esta mañana, a las 11.15 horas, en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Murcia, que se convierte en este Jubileo en lugar de acogida y envío de los peregrinos donde realizarán la estación jubilar y desde donde partirán en peregrinación hasta la Catedral, templo jubilar.

Los peregrinos, encabezados por la Cruz Penitencial de la Catedral, que se convierte en este año en Cruz Jubilar, han entrado hoy al templo catedralicio por la puerta del Perdón (la central de la fachada principal), que se abre solo para el paso del Santísimo Sacramento en la solemnidad del Corpus Christi, para la entrada y salida de la Virgen de la Fuensanta, y en otras ocasiones excepcionales como la celebración de hoy.

"Comenzamos hoy en esta Iglesia diocesana a caminar bajo el signo de la esperanza y en comunión con todas las Iglesias del mundo". Así iniciaba Lorca Planes la homilía en la celebración de la Eucaristía con la que se abría el Jubileo en la Diócesis de Cartagena.

El obispo ha insistido en que este tiempo jubilar es una nueva oportunidad para "un encuentro vivo y personal con Cristo que es nuestra esperanza". El Papa Francisco, en la bula de convocación del Jubileo, Spes non confundit, anima a toda la Iglesia universal a que este tiempo jubilar sea de esperanza.

"El mundo en el que vivimos es complejo, está lleno de dificultades y de motivos para el desánimo por las violencias, las guerras, las injusticias, que causan tanto sufrimiento. Prestad todos atención, porque el Papa nos pide "que el Jubileo sea para todos", que sea la "ocasión de reavivar la esperanza", ha subrayado hoy el obispo.

En este sentido, ha exhortado a los fieles que participaban hoy en la celebración, cerca de 2.000, y a quienes la seguían a través de la televisión, a vivir en este tiempo jubilar "una verdadera conversión del corazón para volver el rostro a Cristo, a trabajar por la paz y a valorar la necesidad de transmitir la vida con una maternidad y paternidad responsable".

"Dios conoce nuestro corazón y quien lo rechaza no ha conocido su verdadero rostro; por eso no cesa de llamar a nuestra puerta, como humilde peregrino en busca de acogida. Pero el Señor es paciente y no se cansa de llamar, de acercarse y de concedernos más oportunidades para que todos podamos llegar a conocerlo de verdad", ha destacado Lorca Planes.

Durante este Jubileo todas las realidades eclesiales de la Diócesis peregrinarán a la Catedral. Para lucrar las indulgencias plenarias, los fieles tendrán que peregrinar al templo catedralicio, realizar la confesión sacramental y recibir la comunión eucarística, y orar por las intenciones del Santo Padre.