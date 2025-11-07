La lorquina María Jesús Caro recita este lunes en el Café El Sur dentro de los 'Lunes Literarios'

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora lorquina María Jesús Caro recita este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el Café El Sur de Murcia dentro del ciclo los 'Lunes Literarios' que coordina el poeta y periodista Alberto Caride.

María Jesús Caro Porlán nació en Lorca (Murcia). Es Licenciada en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Pedagogía terapéutica. Pertenece al Grupo Poético Espartaria y con él ha participado en múltiples recitales, encuentros, tertulias y talleres de poesía.

La lorquina ha publicado los poemarios 'Mirlos en la nieve' y 'Bailar sobre las aguas', que ya va por su segunda edición y es un reconocimiento del pensamiento femenino. También ha colaborado en las publicaciones de narrativa de Espartaria 'La fuente del oro' y 'La Ciudad de los escudos'.

La autora aparece en las antologías poéticas 'Diez de diez' y 'La Fuente de plata'. Y forma parte del volumen 'Poesía en el Archivo 3', publicado por el Archivo General de la Región de Murcia.

Es la creadora del canal de YouTube Érase Caro Porlán, con cuentos y video poemas centrados en la educación emocional y de valores. Durante su labor educativa ha realizado numerosas animaciones a la lectura, cuentacuentos, talleres de escritura y poesía, así como obras de teatro infantil y de guiñol con alumnado de Educación Infantil y de Primaria. Actualmente, ya jubilada, promueve la educación ambiental a través del Proyecto Cauce, un proyecto de ecología cívica que creó en 2022, orientado a la mejora de entornos de su localidad.