Lucas destaca el dispositivo de 1.725 policías nacionales en la Romería y pide a la Fuensanta salud y convivencia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado este martes, durante la Romería de la Virgen de la Fuensanta, el dispositivo desplegado por la Policía Nacional para garantizar "la convivencia, la normalidad y la seguridad de toda la ciudadanía" durante la jornada, que cuenta con 1.725 agentes, un helicóptero, drones, la unidad de caballería y guías caninos.

Lucas ha realizado estas declaraciones durante el traslado de la Patrona de Murcia desde la Catedral hasta su Santuario, en Algezares, donde ha puesto en valor el trabajo de la Policía Nacional durante las fiestas y, especialmente, durante la Romería, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Lucas ha destacado además el carácter tradicional de la Romería, que ha definido como "uno de los días más especiales y más emocionantes para todos los murcianos y murcianas", y ha señalado que se trata de una tradición que "se transmite de generación en generación".

Preguntado por sus peticiones a la Virgen de la Fuensanta, el delegado del Gobierno ha señalado que pedirá "por la salud de toda la ciudadanía de la Región de Murcia" y "por la convivencia".

En este sentido, ha defendido la necesidad de "abandonar los discursos del odio" y ha reclamado que "todas las fuerzas políticas apuesten desde el corazón por la convivencia", al considerar que "eso es lo que necesita la Región de Murcia".

Finalmente, Lucas ha deseado a todos los murcianos y murcianas un "feliz día de la Romería".