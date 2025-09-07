Lucas destaca que el Gobierno de España ha destinado 55 millones de euros para la rehabilitación de edificios públicos

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, asistió ayer al acto de inauguración de la rehabilitación integral del edificio Miguel Medina de Archena - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, asistió ayer al acto de inauguración de la rehabilitación integral del edificio Miguel Medina de Archena, en el que el Gobierno de España ha invertido 1,4 millones de euros a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, Pirep Local. El resto, 381.000 euros, ha sido aportado por el ayuntamiento de la localidad.

Lucas ha destacado la inversión "histórica" del Gobierno de España en la Región de Murcia durante los últimos años, y ha indicado que sólo a través de este programa, el ejecutivo central ha destinado 40 millones de euros para la rehabilitación de edificios públicos en 28 ayuntamientos de la Región de Murcia.

"Hoy Archena recupera un emblemático edificio de su centro histórico. El Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Gobierno de España ha sido determinante para devolver a los archeneros y las archeneras este inmueble, que podrá acoger todo tipo de actividades culturales, sociales, formativas e institucionales", ha dicho en el acto de inauguración, al que también han asistido la alcaldesa del municipio, Patricia Fernández, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

"El compromiso del Gobierno de España con esta Región es evidente y llega a todos los sectores, colectivos e instituciones, incluida la Comunidad Autónoma, que gracias a esta línea del Pirep Autónómico ha recibido 15,2 millones de euros, con los que va a rehabilitar edificios públicos de su propiedad, fundamentalmente centros educativos y de salud, lo que está permitiendo mejorar infraestructuras vitales para la ciudadanía", ha añadido Lucas.

El delegado del Gobierno ha detallado que el Ejecutivo central ha habilitado, dentro de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), una línea específica para subvencionar la rehabilitación sostenible de edificios de titularidad y uso público, dotado con 1.080 millones de euros, de los cuales 600 se destinaron a las entidades locales de toda España y 480 a las comunidades autónomas.

Finalmente, Lucas ha subrayado que la rehabilitación del edificio Miguel Medina de Archena constata los "beneficios de la colaboración institucional, y ha reafirmado su apuesta por el diálogo, el acuerdo y la cooperación entre administraciones".

"Como delegado del Gobierno de España, mi objetivo es ser útil a nuestra tierra. Tenéis aquí un aliado para tender puentes e impulsar el crecimiento de Archena y de la Región de Murcia", ha concluido.