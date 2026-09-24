Lucas pide a Educación que rectifique el límite de edad en la FP Especial o adoptará medidas.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con uno de los alumnos de FP Especial mayor de 19 años - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha exigido a la Consejería de Educación y Formación Profesional que rectifique y elimine el límite de edad que impide a las personas con necesidades educativas especiales acceder a los Programas Formativos Profesionales de la modalidad Especial a partir de los 19 años en la Región de Murcia.

De no ser así, han señalado "se adoptarán nuevas medidas para garantizar los derechos de todos los estudiantes de la Región de Murcia", según han indicado desde la institución.

Delegación del Gobierno ha señalado que los dos escritos que ha enviado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a la Consejería son "complementarios y se ajustan a la normativa vigente" que dispone que las personas destinatarias podrán permanecer en estas enseñanzas hasta, al menos, los 21 años. "La norma básica configura un umbral mínimo de permanencia y no una edad máxima cerrada o taxativa", han apuntado.

La Región de Murcia ha establecido un límite de edad que impide a las personas con necesidades educativas especiales acceder a los Programas Formativos Profesionales de la modalidad Especial a partir de los 19 años.

El Ministerio de Educación ha informado por escrito a la Consejería de que la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el proceso de admisión de alumnado a los programas formativos profesionales de las modalidades Adaptada y Especial en centros sostenidos con fondos públicos para el curso 2026/2027, introduce una restricción "no contemplada ni en la propia normativa autonómica ni en la legislación básica estatal".

Desde la Delegación del Gobierno han señalado que esta limitación "supone una reducción del ámbito subjetivo de las personas destinatarias y priva del acceso a estas enseñanzas a estudiantes vulnerables con necesidades educativas especiales que, conforme a la regulación autonómica y a la normativa básica estatal, reúnen los requisitos legalmente establecidos para ser admitidos". Por ello, piden que la resolución sea modificada "para garantizar su plena adecuación a la legislación básica estatal".

"La Consejería de Educación tiene que adoptar, de inmediato, las medidas necesarias para que ningún alumno o alumna de la Región de Murcia sufra un perjuicio por la situación actual, tal y como se le ha comunicado, y tiene hasta el próximo 15 para responder a la carta de colaboración del Ministerio", han concluido.