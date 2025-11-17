Lucas pide a López Miras que "anteponga los intereses de la Región" para actualizar el sistema de financiación

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha señalado que el Ejecutivo central "pone a disposición de la Región de Murcia más recursos que nunca" después de que se hayan anunciado las entregas a cuenta para este año por las que la comunidad recibirá un total de 5.339 millones de euros, contando con la previsión de liquidación para 2024.

Lucas, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico podrá disponer de 144 millones adicionales hasta 2028, por el mayor margen fiscal propuesto.

El delegado del Gobierno también ha destacado que desde el Ministerio se ha anunciado que, a comienzos del próximo año, presentará un nuevo modelo de financiación, "dando respuesta a una de las principales demandas de la Región" y ha afirmado que confía en que López Miras "anteponga los intereses de la Región a los de Feijóo y le exija que ponga fin a su bloqueo permanente a cualquier acuerdo". "La actualización del Sistema de Financiación requiere un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. De no hacerlo, volverá a perjudicar y castigar a la Región de Murcia", ha concluido.