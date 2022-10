Lucas (PSOE) acusa a López Miras de "manchar las instituciones" de "corrupción, transfuguismo y pucherazos"

López Miras cree que lo que "sonroja" a los murcianos es que "vayan a cerrar el trasvase" o que el precio de la luz "haya subido un 200%"

CARTAGENA (MURCIA), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Francisco Lucas, ha mostrado su preocupación por la gestión de Fernando López Miras como presidente del Gobierno murciano y ha afirmado que le "avergüenza" el "deterioro" al que el jefe del Ejecutivo murciano "somete permanentemente a las instituciones de la Región", que están "manchadas de corrupción, transfuguismo y pucherazos".

Lucas ha hecho estas declaraciones en la sesión plenaria que ha tenido lugar este miércoles por la tarde en la Asamblea Regional, en la que ha preguntado a López Miras si "no le causa sonrojo" la imagen que está dando la Región con un presidente como él.

En este sentido, Lucas ha afirmado que el PSOE no ha ido este miércoles a la Asamblea a hablar de la vida privada de López Miras. "No se preocupe, señor presidente, ya le adelanto que nosotros no somos como ustedes; su vida privada nos da absolutamente igual siempre que no se salte su propio confinamiento en plena pandemia o no use recursos públicos para su disfrute personal", ha aseverado.

A su parecer, "lo que avergüenza a toda la ciudadanía de la Región es que Murcia sea la primera comunidad de España gobernada con Vox; o la compra de tránsfugas, porque transfuguismo es corrupción y no se puede normalizar este tipo de comportamientos por el bien de la democracia y las isntituciones".

"Lo que nos avergüenza son los pucherazos en este parlamento autonómico; las decisiones arbitrarias; o la desaparición de la separación de poderes tan necesarios en una democracia y, sobre todo, nos preocupa el descrédito de este parlamento autonómico", ha reprochado Lucas.

A su juicio, el "culpable" de todo esto es López Miras. "Lo que nos avergüenza es que, mientras la ciudadanía estaba en plena pandemia, los altos cargos del PP y sus amigos, señor López Miras, se saltaban la lista de vacunación y se inmunizaban los primeros, incluso antes que nuestros mayores y sanitarios", ha aseverado.

"Lo que nos avergüenza son los enchufes en las listas de espera; la dimisión de los científicos del Comité del Mar Menor; el bloqueo permanente del Consejo de la Transparencia de la Región; y la historia de la corrupción del PP y los 27 años de historia de su Gobierno en la Región", según Lucas.

El portavoz socialista ha recordado a López Miras que su "padre político", Pedro Antonio Sánchez, "se encuentra ahora mismo sentado en el banquillo por fraude y por prevaricación continuada". Además, ha destacado que el ex presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "también se dirige al banquillo de los acusados".

Mientras tanto, ha preguntado a López Miras "qué hace" como "heredero". "Yo le respondo: no hace usted nada porque es usted el presidente 'nini', que ni pide disculpas a la ciudadanía de la Región por 27 años de corrupción ni ha ganado nunca unas elecciones".

Ha adelantado que esta historia que "avergüenza a toda la ciudadanía de la Región está a punto de terminar" porque "en mayo de 2023 le pondremos punto y final con un Gobierno limpio, transparente y decente presidido por José Vélez".

"NO HAN SUPERADO EL ERROR QUE COMETIERON"

López Miras ha destacado que a él lo que le causa sonrojo es lo mismo que al resto de los ciudadanos de la Región, que es "tener una oposición como ustedes".

López Miras ha considerado que Lucas podría haber hablado en la sesión plenaria de asuntos que "de verdad preocupan" a las familias de la Región, pero ha decidido hablar de lo que "le importa" al PSOE. "Ha vuelto a dar muestras de que no han superado el error que cometieron", según López Miras.

Por ejemplo, cree que el PSOE no ha superado que, en mitad de la tercera ola de la pandemia y cuando las familias tenían "mucho miedo", los socialistas "aprovechaban en un sótano en Moncloa con su jefe Pedro Sánchez para presentar una moción de censura a un Gobierno que estaba trabajando".

"Por eso ustedes, señor Lucas, se ven donde se ven", ha señalado el presidente autonómico, que ha acusado al portavoz socialista de "mentir y lanzar acusaciones espurias".

"Usted ha lanzado acusaciones que constituyen un ilícito y ninguna ha sido condenada; y se han encargado ustedes, con Podemos, de llevarlas a los juzgados", según López Miras, quien cree que los socialistas "intentan ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas". Sin embargo, ha destacado que "han sido los jueces los que le han quitado la razón en todo".

Para López Miras, lo que "sonroja" a los ciudadanos de la Región es que "vayan a cerrar el trasvase Tajo-Segura" y los socialistas "estén mirando para otro lado". Asimismo, cree que a "muchas familias le sonroja que el precio de la luz haya subido un 200% con respecto a hace dos años; que no pueden llegar a fin de mes por lo que tienen que pagar por la luz".

"Y les sonroja mucho más cuando el PSOE o el Gobierno de España, en lugar de solucionarlo se dedican a hablar en la Asamblea de lo que le interesa: de sus sillones", según López Miras.

Además, el presidente del Ejecutivo murciano cree que a los trabajadores de la Región "les sonroja que les cuesta el doble o el triple llenar el tanque de gasolina y que el Gobierno de España no hace nada".

"Mientras que las familias no llegan a fin de mes y ven cómo se ha duplicado el precio de los alimentos básicos; el Gobierno de España presenta unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que va a registrar una recaudación récord con más de 30.000 millones de euros a costa del bolsillos de los españoles", ha criticado.

El jefe del Ejecutivo murciano ha considerado que los ciudadanos "se sonrojan" porque, mientras están inmersos en una crisis económica y social "como nunca antes lo han visto", los socialistas "estén más preocupados por pactar con los herederos de ETA o los separatistas catalanes antes de adoptar medidas para ayudarles".