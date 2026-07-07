Lucas (PSOE) acusa a López Miras de rechazar el déficit asimétrico ""solo para satisfacer los intereses" de Feijóo

Archivo - El secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado este martes que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha rechazado la propuesta de déficit asimétrico "solo para satisfacer los intereses personales de Feijóo", a pesar de que, según sus palabras, es una medida que "beneficia" a la comunidad.

"López Miras vuelve a someterse a los intereses de su jefe en Madrid, perjudicando a los ciudadanos y ciudadanas de la Región", ha dicho Lucas después de que el jefe del Ejecutivo autonómico asegurara que no está de acuerdo con la asimetría porque "es la desigualdad y la injusticia; es el privilegio de unos territorios frente a otros".

Lucas ha criticado que el PP está instalado "en el bloqueo permanente a pesar de que está asfixiando económicamente a las comunidades autónomas", al tiempo que ha señalado que la Región de Murcia es "la más perjudicada por la decisión de Feijóo de intentar bloquear todas las medidas del Gobierno de España".

En este sentido, ha precisado que el Ejecutivo central ha ofrecido un déficit asimétrico para apoyar a las autonomías "con más dificultades para cumplir los objetivos" y ha detallado que la Región y la Comunidad Valenciana "serían las dos comunidades más beneficiadas por esta medida, ya que son las que tienen peores cifras de déficit".

El secretario general del PSOE ha hecho referencia de este modo a las declaraciones del ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha señalado que las comunidades que más se beneficiarían de que hubiera un déficit asimétrico son la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, ambas gobernadas por el PP.

Asimismo, el secretario general ha incidido en que, según los datos de su formación, la Región de Murcia es "una de las comunidades más beneficiadas de la propuesta del Gobierno de España para actualizar el sistema de financiación autonómica", tanto en términos relativos, como por habitante.

En este sentido, Lucas ha censurado que "López Miras renuncia a contar con 1.188 millones más al año, sin plantear alternativa, solo por seguir las órdenes de Feijóo".

Al hilo, el representante de la oposición ha destacado que la comunidad autónoma tiene uno de los mayores déficits públicos y considera que sería, por tanto, una de las principales destinatarias de los recursos del plan estatal.

"López Miras ha renunciado a 1.188 millones más al año, a condonar 3.318 millones de deuda y, ahora, también a contar con más recursos. Está asfixiando a la Región para que Feijóo le haga un hueco en Madrid", ha concluido.