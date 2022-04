Lucas (PSOE) exige a López Miras que explique "de una vez" su plan e inversiones para paliar los efectos de la guerra

CARTAGENA (MURCIA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Lucas, ha exigido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que comparezca en sede parlamentaria para explicar "de una vez" el plan y las inversiones de su Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra, informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El Gobierno regional está más debilitado que nunca y su presidente está desaparecido", ha indicado Lucas, para quien, "como ya es habitual en el último año, gracias a los partidos que sustentan al Gobierno regional, en la Asamblea solo se habla de lo que interesa a López Miras y no de lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía de la Región".

En este sentido, ha asegurado que "a estas alturas, el presidente regional todavía no ha tenido el valor de venir a esta Cámara a explicar el plan de choque para paliar los efectos de la guerra. Un plan del que desconocemos su contenido, del que no sabemos absolutamente nada".

"No sabemos cuánto dinero se va a invertir ni para qué fines concretos. Y lo que es más grave aún, López Miras todavía no ha explicado de dónde va a sacar ese dinero", ha añadido Lucas, tras lo que ha calificado de "absoluta vergüenza" que la ciudadanía "no sepa nada de este asunto, que es fundamental para las personas que más lo necesitan y para la economía de la Región de Murcia".