Lucas (PSRM) celebra que el decreto de vivienda asequible se tramite como proyecto de ley

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha celebrado que el presidente regional, Fernando López Miras, haya anunciado este jueves que el decreto de vivienda asequible se tramitará como proyecto de ley, de manera que los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas.

A su parecer, el presidente tiene que "tener la capacidad de gestionar y de dialogar con las principales fuerzas políticas" y ha señalado que "intentar aprobarlo sin llamar al principal partido de la oposición no es admisible", por lo que ha dado la "bienvenida" al anuncio de López Miras.

Asimismo, considera que el decreto presentado la pasada semana por el Ejecutivo autonómico en la Asamblea regional "es todo menos asequible", refiriéndose al precio de 170.000 euros de estas viviendas de 90 metros cuadrados.