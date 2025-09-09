Lucas recibe a policías de Alemania, Italia y Turquía que participan en el Proyecto Comisarías Europeas

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, recibe a los nuevos agentes que participan en el Proyecto Comisarías Europeas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha recibido este martes en la Jefatura Superior de Policía de Murcia a los nuevos agentes que participan en el Proyecto Comisarías Europeas y que, en esta ocasión, proceden de Italia, Alemania y Turquía.

El objetivo de este proyecto y la razón del desplazamiento de los funcionarios policiales es constituir patrullas mixtas con el fin de atender al turista desplazado en zonas de especial interés turístico o con ocasión de eventos socioculturales de relevancia.

En este 2025 se han desplazado a la ciudad de Murcia dos policías italianos y uno alemán en la Semana Santa, Fiestas de Primavera y también durante la Feria de Murcia, según informaron fuentes de la Delegación en un comunicado.

Además, se han desplazado a Cartagena dos agentes franceses y otros dos italianos desde el 15 de junio hasta el 25 de julio, y a Lorca, un policía francés y otro italiano, coincidiendo con la Semana Santa.

Lucas ha afirmado que se trata de "un proyecto muy interesante que está dando excelentes resultados" y ha felicitado al Cuerpo por participar en una iniciativa que fomenta la marca 'Policía Nacional' como un referente dentro del panorama internacional.

COMITÉ CONTROL POLICÍA NACIONAL

Posteriormente, Lucas ha participado en la reunión del Comité de Control la Policía Nacional, en la que se ha analizado la situación de seguridad de la Región de Murcia. Desde la Delegación han explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha puesto en marcha convocatorias históricas de empleo, alcanzando una tasa de reposición del 125%".

En este sentido, ha señalado que la Región de Murcia cuenta con "la mayor cifra de policías nacionales de su historia, 319 más que en 2018, y el compromiso claro del Gobierno de España de seguir reforzando las plantillas".

Asimismo, durante estos siete años, "se ha incrementado en cerca del 40% de media el salario de la Policía Nacional y la Guardia Civil".

"Como delegado del Gobierno, trabajaré con responsabilidad y determinación para seguir avanzando en este sentido. Mi objetivo es claro: garantizar que nuestra región siga siendo una de las comunidades más seguras de España", ha señalado Lucas.