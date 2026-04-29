Lucas, tras la sentencia del Supremo sobre el Tajo: "La hoja de ruta de López Miras no es el camino correcto"

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante la rueda de prensa (Archivo) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se ha mostrado "preocupado" por la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante en contra de los caudales ecológicos del Tajo.

Tras esta decisión, Lucas ha señalado que "la hoja de ruta marcada por el presidente regional Fernando López Miras de confrontación y de negar la realidad no es el camino correcto". El delegado del Gobierno ha afirmado que el jefe del ejecutivo autonómico "está metiendo a la Región de Murcia y a nuestros agricultores en un callejón sin salida", según han informado desde Delegación del Gobierno.

Lucas, que ha propuesto a López Miras alcanzar u acuerdo a través del diálogo, ha apuntado que el establecimiento de caudales "no es un capricho del PSOE" después de que se hayan dictado siete sentencias por parte del Supremo estableciendo su obligatoriedad.