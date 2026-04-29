Rubira pide a Lucas que se oponga al recorte del trasvase Tajo-Segura

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha pedido este miércoles al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que "si quiere defender los intereses de la Región de Murcia tiene que decirle a su jefe Pedro Sánchez que paralice el recorte del trasvase Tajo-Segura".

Declaraciones que ha realizado a preguntas de los periodistas este miércoles en Cartagena donde ha participado en la inauguración de la jornada técnica 'Autosuficiencia energética', organizada por la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR).

La titular de Agua del Gobierno Regional ha insistido en que "cada día está más cerca la reducción de los envíos de agua a través del acueducto". Una situación que, ha indicado, "no solamente está preocupando a los agricultores y los ganaderos, aquí está preocupada toda la sociedad", han informado desde el Ejecutivo regional.

Rubira ha señalado que se trata de una promesa electoral que realizó Sánchez en 2018 en Albacete y ha criticado la posición del delegado del Gobierno que "prefiere ponerse del lado de quienes quieren recortar el trasvase".