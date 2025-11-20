Luz verde a una ayuda para la puesta en marcha del Observatorio de Contratación Responsable

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha autorizado la concesión directa de una subvención de 20.000 euros a la Universidad de Murcia para la puesta en marcha del Observatorio de Contratación Responsable de la Región de Murcia, en el marco del VI Pacto por la Economía Social 2025-2028.

El Observatorio nace con la misión de facilitar la participación de las entidades de economía social en los procesos de contratación pública, contribuyendo a que los procedimientos de compra y licitación del sector público integren criterios sociales y favorezcan la inclusión laboral.

Su objetivo a largo plazo es consolidarse como un instrumento de referencia que impulse una contratación pública más justa, equitativa y alineada con los valores de la economía social.

Para avanzar en esta meta, el Observatorio ha definido como acción prioritaria la promoción de la reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.

Con ello, se busca garantizar que estas entidades puedan acceder a oportunidades de contratación que refuercen su sostenibilidad y su función social, facilitando la empleabilidad de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

La puesta en marcha del Observatorio se considera de interés público, social y económico, al contribuir directamente a un modelo de contratación pública que impulsa la inclusión, fortalece a las entidades de economía social y promueve un desarrollo más sostenible en la Región de Murcia.