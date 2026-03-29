El magenta de la Cofradía del Perdón reinará este Lunes Santo murciano con el paso del Calvario restaurado

Archivo - Imagen del Cristo del Perdón - COFRADÍA DEL PERDÓN - Archivo

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, una de las instituciones penitenciales con más solera de la ciudad de Murcia, se prepara para inundar de color magenta las calles del centro de la ciudad este Lunes Santo.

La comitiva partirá a las 18.00 horas de la iglesia parroquial de San Antolín Mártir con un cortejo de once pasos que recorrerá un itinerario de 2.400 metros por el centro la ciudad.

Tras salir de su sede canónica, el desfile transcurrirá por Vidrieros, Sagasta, Plano de San Francisco, Plaza de San Julián, San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre, Sol y Frenería.

Sobre las 19.15 horas pasará por la Plaza del Cardenal Belluga y, a continuación, por Nicolás Salzillo, Plaza Hernández Amores, Trapería, Plaza de Santo Domingo, Santa Clara, Echegaray, Plaza de Julián Romea, Fernández Ardavín y Plaza de Santa Gertrudis.

Después, el cortejo desfilará por Calderón de la Barca, José Esteve Mora, San Bartolomé, Santa Catalina, Plaza de las Flores, Cristo de la Esperanza, San Pedro, Plaza de San Julián, Pilar y Vidrieros, para volver a su iglesia entre las 22.00 y las 00.30 horas.

Como novedades patrimoniales, la cofradía incorpora este año dos ángeles realizados por los escultores Hermanos Martínez Cava que se situarán a los pies de la Virgen de la Soledad Coronada, además de una nueva túnica para Jesús del Paso del Encuentro, confeccionada con tejido de Garín 1820 en seda natural espolinada con hilo de oro.

Por su parte, la Hermandad del Prendimiento lucirá pinturas originales de Zacarías Cerezo y Salvador Gil 'Sagbe' en los cristales de sus tenebrarios, lo que se sumará a la reciente restauración de las tres imágenes del Paso del Calvario --la Virgen Dolorosa, San Juan Evangelista y María Magdalena-- por la Comunidad.

El desfile, cuyos orígenes se remontan a la Hermandad del Prendimiento del año 1600, mantiene viva la tradición de las túnicas de terciopelo y la singular estética de "las colas" en sus nazarenos, contando con un valioso conjunto imaginero donde destaca el titular atribuido a Francisco Salzillo, que procesiona escoltado por la Dolorosa de Roque López y la Magdalena de Sánchez Araciel.

Cierra el cortejo la Virgen de la Soledad, la única hermandad que viste raso negro con fajín magenta en una jornada que combina la devoción popular con el valor artístico del barroco y la escultura contemporánea.

PASOS

En concreto, la Cofradía cuenta con un total de once pasos: 'Los Ángeles de la Pasión' de José Hernández Navarro (2012); 'Getsemaní' de José Hernández Navarro (1996); 'El Prendimiento' de José Sánchez Lozano (1947-1948); y 'Jesús ante Caifás' de Damián Pastor y Mico (Cristo, 1897) y Salvador Castillejos (Tribunal, 1944).

'La Flagelación' de José Sánchez Lozano (1945); 'La Coronación de Espinas' de José Hernández Navarro (1982); 'El Encuentro en la Vía Dolorosa' de Miguel Martínez Fernández (La Virgen y San Juan, 1924) y el Cristo de José Sánchez Lozano (1948).

'La Verónica' de Francisco Toledo Sánchez (1954); 'El Ascendimiento' de José Hernández Navarro (1988); y 'El Santísimo Cristo del Perdón', atribuidos a Francisco Salzillo y Alcaraz (Cristo, 1733-1734), Roque López (La Doloresa, 1793) y Francisco Sánchez Araciel (La Magdalena, 1897).

El último paso es el de la Virgen de la Soledad, de José Sánchez Lozano (1943), que representa a la Virgen en riguroso luto, con las manos entrelazadas portando un rosario y un corazón de plata atravesado por siete puñales.