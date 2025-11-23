Malva regresa con un adelanto de su próximo trabajo 'Champagne barato'

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras la publicación en 2024 de su aclamado álbum debut 'Contenido Sensible', que le valió una destacada nominación a Mejor Álbum de Pop Rock por la Academia de la Música de España, Malva regresa con un nuevo y brillante adelanto de su próximo trabajo: 'Champagne Barato (Mi Navidad)'.

Se trata de una de las escasas canciones de las últimas décadas, que aspira a convertirse en un clásico navideño atemporal, capaz de sonar con la misma fuerza en diciembre que en cualquier otro momento del año.

Grabada durante el verano bajo la producción, una vez más, de Ricardo Ruipérez (M-Clan), la pieza despliega un sonido poderoso y expansivo, con una instrumentación orgánica repleta de matices, armonías y una melodía tan luminosa como contagiosa.

Sobre esta base, la inconfundible voz de Carlos Malva nos habla de los sentimientos que despierta esta época del año, evocando un amor pasado al que brinda -con una copa de Champagne Barato- deseándole "amor, dinero y salud", en un guiño elegante y emotivo a Whisky Barato, de su admirado Fito Cabrales.

'Champagne Barato (Mi Navidad)' es, en definitiva, una canción necesaria y con vocación de perdurar, que recupera una tradición muy arraigada en los países anglosajones: la de las grandes composiciones navideñas en clave Pop Rock.

Con este nuevo lanzamiento, Malva confirma su madurez artística y abre de par en par las puertas a nuevos territorios y audiencias, consolidándose como una de las voces más vibrantes e innovadoras del panorama musical en español.