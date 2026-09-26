El cantante murciano Malva - LA CENTRAL DE COMUNICACIÓN

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Malva regresa con 'Volteretas', primer adelanto de su próximo trabajo y una nueva muestra de la evolución de uno de los artistas más personales de la escena musical española. Desde Murcia, Carlos Malva ha construido una identidad propia que ya quedó patente en su álbum debut 'Contenido Sensible', nominado a Mejor Álbum de Pop Rock por la Academia de la Música de España.

Producida por el veterano y prestigioso Tato Latorre (Andrés Suárez, Valeria Castro, La Pegatina...) y grabada entre Madrid y Barcelona, 'Volteretas' se adentra en el territorio del nuevo Pop Rock, combinando guitarras poderosas, una base rítmica contundente y una producción moderna y expansiva. Un sonido actual y sofisticado que conserva la sensibilidad de Malva, pero incorpora una mayor energía, intensidad y capacidad de impacto.

La canción habla de esas relaciones y emociones que nos hacen perder el equilibrio, de los giros inesperados y de la sensación de estar viviendo algo que escapa a nuestro control. 'Volteretas' utiliza esa imagen como metáfora de una historia emocional llena de cambios, contradicciones y momentos en los que parece imposible encontrar un punto de estabilidad.

La voz de Malva vuelve a ser uno de los elementos esenciales del tema, moviéndose entre la vulnerabilidad y la fuerza y creciendo hasta un estribillo de gran impacto. La canción mantiene esa capacidad del artista para conectar desde lo emocional, pero lo hace ahora desde un planteamiento sonoro más ambicioso y contemporáneo.

Con 'Volteretas', Malva "da un paso firme hacia una nueva etapa artística, ampliando su universo sonoro sin perder aquello que le hace reconocible. Una evolución natural que suena más poderosa, más madura y decididamente actual", destacan fuentes del artista.