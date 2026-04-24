María Hernández realiza este lunes una lectura fragmentada de pasajes escogidos de 'Las arrulladoras', su segunda novela

La escritora María Hernández - LUCAS BROX

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora murciana María Hernández realiza este lunes, a partir de las 21.00 horas, una lectura fragmentada de pasajes escogidos de su novela 'Las arrulladoras'. Será en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'.

María Hernández (Murcia, 2003) es graduada en Humanidades por la Universidad Carlos III y actual estudiante del Máster en Literatura Comparada Europea en la Universidad de Murcia.

Ha publicado dos novelas 'Desayuno en tirantes' galardonada con el premio Isla de las Letras y una segunda 'Las arrulladoras' publicada el pasado año. También lleva a cabo un proyecto de clases de teatro para adolescentes en el Espacio para jóvenes del Ayuntamiento de Alcantarilla desde 2022.

La historia que recorre 'Las arrulladoras' viaja de la ciudad al pueblo, "atravesando la infancia, las diferentes formas de amor, los cuidados y las condiciones de seis mujeres. Sus voces -o sus silencios- se entrecruzarán, aunque ellas no lo sepan, entre la vida, el sueño, la muerte y la imaginación".

Según explica la autora en una entrevista reciente, a diferencia de su primera novela 'Las arrulladoras' "es una novela social, muy influenciada por autoras como Belén Gopegui, Sara Mesa o Almudena Grandes".