Archivo - Marín destaca el "talento y el carácter emprendedor" para poner en marcha proyectos empresariales - CARM - Archivo

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado el dinamismo empresarial de la Región de Murcia y ha señalado que los datos de creación de sociedades mercantiles "reflejan el talento y el carácter emprendedor de la Región, que lleva ya varios meses siendo una de las comunidades en la que más empresas se crean y menos se disuelven".

Marín ha valorado que esta evolución muestra la capacidad de los emprendedores para impulsar nuevos proyectos empresariales y ha subrayado la importancia de que encuentren condiciones y apoyo adecuados para desarrollar sus iniciativas, según ha informado la Comunidad.

"Y ese dinamismo muestra también que los emprendedores tienen confianza para desarrollar un proyecto empresarial cuando encuentran las condiciones y el apoyo adecuado para sacarlo adelante", ha afirmado el consejero.