Marín (Podemos) exige que Pedro Antonio Sánchez entre en prisión: "Vamos a ir a acompañarlo para que no se escape"

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional de Podemos, María Marín, ha exigido que se cumpla la pena impuesta al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez por el 'caso Auditorio' y que entre en prisión. "Vamos a ir a acompañarlo el día que entre en la cárcel para asegurarnos de que no se escapa", ha señalado después de que se diera a conocer la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la condena a tres años de prisión.
Pese a esto Marín ha afirmado que no habrá justicia "hasta que estos corruptos no paguen de su bolsillo esos seis millones de euros", han informado desde el partido.
"Estamos hablando de un fraude de seis millones de euros que la Comunidad Autónoma dio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para construir un auditorio que nunca se llevó a cabo", ha recordado la diputada, que considera que este es un caso "muy grande de prevaricación, de falsedad documental".
La diputada 'morada' ha afirmado que la decisión de Supremo "es una condena al padrino de López Miras y a todo el Partido Popular". "Hoy queremos recordar que fue Pedro Antonio el que nombró a dedo a López Miras, que llegó a reconocer que había llorado amargamente por su jefe", ha señalado Marín para quien la condena de tres años "se queda corta".
"Ya veremos si López Miras no termina también con él, tal y como avanza la trama de las prótesis", ha concluido la parlamentaria morada.