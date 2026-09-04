Martínez Alpañez (Vox): "Tenemos que militarizar la frontera, tenemos que proteger a los nuestros" - VOX

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha anunciado que su formación presentará una iniciativa para exigir al Gobierno de España que dote a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para proteger las fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Martínez Alpañez ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ante la situación que, según ha denunciado, atraviesan las fronteras españolas y las costas de la Región.

En este sentido, ha afirmado que "mientras Pedro Sánchez se fue de vacaciones a La Mareta, su delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, permanece totalmente desaparecido", según ha informado Vox.

El portavoz de Vox ha señalado que, mientras el Gobierno permanece "ausente", "Ceuta está invadida por Marruecos" y las costas de la Región de Murcia afrontan una situación marcada, según sus palabras, por "el narcotráfico y también por la inmigración ilegal procedente de Argelia".

Ante esta situación, Martínez Alpañez ha reclamado más medios y efectivos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha denunciado que "no puede ser que estemos destinando cientos de millones de euros a las organizaciones que fomentan la inmigración ilegal y que tengamos desprotegidas nuestras fronteras".

Asimismo, ha reclamado que la Guardia Civil y la Policía Nacional no disponen de "medios, ni técnicos, ni tampoco recursos humanos" suficientes para desempeñar sus funciones.

Finalmente, el portavoz de Vox ha defendido la adopción de medidas para incrementar la protección de las fronteras y ha afirmado: "Tenemos que militarizar la frontera, tenemos que proteger a los nuestros. Sin seguridad no hay libertad".