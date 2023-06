Martínez propone a López Miras para presidir la Comunidad e indica que las fechas del debate se sabrán la próxima semana

Primero se constituirán las comisiones permanentes y la Diputación Permanente y después se convocará la Junta de Portavoces



CARTAGENA (MURCIA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, ha propuesto, tras la ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios, al diputado del PP Fernando López Miras para presidir la Comunidad al entender que es el diputado que "cuenta con el mayor respaldo parlamentario". Cabe recordar que durante la ronda de consultas, el PSOE había propuesto también al socialista José Vélez.

La presidenta de la Cámara también ha informado de que esta propuesta se llevará a la Mesa de la Asamblea, para dar cuenta de la designación del candidato, y después será la Junta de Portavoces la que decidirá las fechas del debate de investidura.

Martínez ha indicado que será la próxima semana cuando se convoque la Junta de Portavoces para decidir la fecha del debate de investidura. Sin embargo, ha puntualizado que primero se va a proceder con la constitución de las 8 comisiones permanentes y la Diputación Permanente, cuyo último día de plazo para constituirse es el 5 de julio.

"Vamos a cumplir con todo lo que tiene plazo establecido reglamentariamente e inmediatamente procederemos a convocar la Junta de Portavoces, que no tiene plazo", ha advertido la presidenta de la Cámara añadiendo que "la dinámica de la actividad parlamentaria está marcada por aquello que tiene plazo".

Martínez ha insistido en que serán los grupos parlamentarios los que decidirán la fecha del debate de investidura en la Junta de Portavoces y ha recordado que el candidato propuesto necesitará mayoría absoluta para salir elegido en primera votación o, mayoría simple, esto es, más síes que noes, en una segunda votación.

"He consultado a los servicios jurídicos de la Cámara y me han dicho que no hay impedimento para que pueda producirse el debate de investidura durante la campaña electoral, pero serán los grupos los que lo decidan", ha apuntado.