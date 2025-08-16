Más de 100 empresas de actividades turísticas y alojamiento comercializan ya su oferta en las plataformas de la CARM

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de empresas de actividades turísticas y alojamiento de la Región de Murcia se encuentran en la actualidad adheridas a las plataformas de comercialización ARPA y ORIÓN de la Comunidad, herramientas clave impulsadas por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes que se ofrecen de forma gratuita a empresas turísticas y ayuntamientos de la Región.

Estas facilitan la reserva directa por parte del visitante y mejoran la comercialización digital del destino. En el primer semestre de 2025, la plataforma ORIÓN ha mantenido su actividad como plataforma especializada en oferta complementaria, con 7.774 inscripciones, mientras que ARPA ha registrado 2.789 reservas de alojamiento.

El director del Instituto de Turismo (Itrem), Juan Francisco Martínez, destacó el papel proactivo de los municipios de la Región de Murcia en términos de digitalización. "Cada vez más ayuntamientos de la Región utilizan estas plataformas para ofrecer experiencias locales, gestionar reservas en sus recursos y mejorar la atención al visitante", aseguró Martínez.

En este sentido, el director del Itrem expresó también que "este avance no habría sido posible sin la implicación activa de numerosos ayuntamientos, en la actualidad 33, que han adoptado estas herramientas como parte de su estrategia local de promoción y dinamización turística". Estas reservas también se pueden realizar desde el portal oficial de turismo de la Región de Murcia, www.turismoregiondemurcia.es.

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

El uso continuado de ARPA y ORIÓN se alinea con el modelo de Destino Turístico Inteligente y con los objetivos del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad, además de contribuir al proceso de integración progresiva de la Región de Murcia en la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) para favorecer la interoperabilidad, el uso eficiente del dato y la mejora de la experiencia turística para quienes visitan la Región de Murcia.