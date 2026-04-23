Los más de 100 nuevos tótems turísticos de Murcia ofrecerán contenidos digitales a través del móvil

Uno de estos totems está instalado en la Glorieta de España - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado la instalación de 132 nuevos tótems turísticos inteligentes que permitirán renovar los 76 existentes y ampliar la red con 56 nuevos puntos de información distribuidos por todo el municipio, reforzando así la señalización en espacios patrimoniales, culturales y urbanos.

Los nuevos tótems, diseñados en acero inoxidable, cuentan con una altura de 190 centímetros y un peso aproximado de 55 kilos, e incorporan información en español e inglés junto a códigos inteligentes Navilens, que permiten el acceso inmediato a contenidos digitales mediante dispositivos móviles, facilitando especialmente la accesibilidad a personas con discapacidad visual.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco y el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, han supervisado este jueves la sustitución de uno de estos elementos en la Glorieta de España donde ya se ha instalado el nuevo soporte informativo, según han informado desde el consistorio.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, que tiene como objetivo transformar el modelo turístico hacia criterios de sostenibilidad, digitalización y accesibilidad, y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

UNA RED MÁS AMPLIA, MODERNA E INCLUSIVA

Con esta actuación, el Ayuntamiento amplía la red con nuevos elementos informativos en enclaves estratégicos del municipio, alcanzando un total de 132 unidades, incluyendo varios puntos con señalización doble en espacios de alta afluencia como el Malecón, Floridablanca, San Esteban o el entorno del Puente de Hierro.

Los tótems están concebidos como una herramienta clave para la interpretación del patrimonio, permitiendo a los usuarios conocer de forma sencilla y accesible la historia, las características y el valor cultural de más de un centenar de espacios emblemáticos, entre ellos monumentos, plazas, edificios históricos, o jardines, entre otros.