Cartel de la'TotalEnergies Murcia Costa Cálida' - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 11.000 corredores participan este domingo en la maratón 'TotalEnergies Murcia Costa Cálida', una carrera que tendrá tres distancias y cuyo recorrido, de 42.195 metros, está homologado por la Real Federación Española de Atletismo y la Federación Atletismo Región de Murcia.

El recorrido, que discurre por el casco urbano de la ciudad, contará con salidas para las distancias de maratón (42,195 m), media maratón (21,097 m) y 10 km. La 'TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida' ha obtenido la etiqueta LABEL de World Athletics e incluido todas sus distancias en el Global Calendar de la World Athletics.

La prueba está organizada por el Club Murcia Challenge, en coordinación con la Comunidad, el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, con el apoyo de patrocinadores como 'TotalEnergies'.

La carrera comenzará, a las 9.30 horas, en la Glorieta de España y la meta se situará en la plaza del Cardenal Belluga, frente a la Catedral de Murcia, con un recorrido completamente homologado y diseñado para ofrecer buenas condiciones para marcas personales.

Entre los servicios al corredor y actividades paralelas se cuentan la feria del corredor, zonas de recuperación, una feria gastronómica, servicios médicos, avituallamientos y la bolsa del corredor, con obsequios de patrocinadores. Una de las novedades radica en que esta nueva zona de atención a los corredores se va a instalar en el anexo del auditorio Víctor Villegas de Murcia.