Más de 1.200 personas participan en la programación de verano de 'Fortalezas del Rey Lobo'

Un total de 1.200 participantes en las diferentes actividades celebradas durante los meses de junio, julio y agosto en el entorno del Palacio Ibn Mardanís y dentro del proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia cierra una nueva edición con lleno en las actividades celebradas entre junio y agosto, que han combinado música, patrimonio, divulgación histórica y astronomía. La programación estival, organizada por la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que lidera Marco Antonio Fernández, ha reunido a más de 1.200 participantes en las diferentes actividades celebradas durante los meses de junio, julio y agosto en el entorno del Palacio Ibn Mardanís y dentro del proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha destacado el éxito de una programación que "ha vuelto a convertir el Castillejo en un espacio vivo para la cultura, la divulgación y el conocimiento de nuestro patrimonio, acercando a cientos de personas la historia de uno de los enclaves más singulares del municipio".

La programación arrancó en junio con una amplia oferta cultural combinando patrimonio, música y divulgación histórica. Durante este mes se celebraron cuatro conciertos al atardecer inspirados en la música medieval y andalusí; seis rutas teatralizadas; tres novedosas visitas al Palacio Ibn Mardanís con degustación de gastronomía andalusí; una sesión de yoga y meditación, y un taller de observación astronómica nocturna en la Fortaleza de Larache, una de las novedades de esta edición.

Las actividades continuaron durante todos los sábados de julio con las visitas didácticas al atardecer, que han permitido a los asistentes descubrir el conjunto monumental de Monteagudo bajo la luz crepuscular, con recorridos guiados centrados en la historia, la arqueología y los últimos hallazgos realizados en el Palacio Ibn Mardanís.

La programación concluyó el pasado 12 de agosto con una actividad extraordinaria organizada con motivo del eclipse solar. Medio centenar de participantes pudieron recorrer previamente el Castillejo acompañados por un intérprete del patrimonio, para conocer la importancia de la astronomía en al-Ándalus antes de contemplar, desde este enclave privilegiado, un eclipse que alcanzó una ocultación cercana al 98,5 por ciento del disco solar, utilizando gafas homologadas facilitadas por el Ayuntamiento.

Marco Antonio Fernández ha subrayado que "el éxito de participación demuestra el creciente interés de la ciudadanía por conocer el patrimonio histórico del sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres mediante propuestas innovadoras que combinan cultura, historia, ciencia y ocio de calidad".

Asimismo, ha señalado que "el proyecto Fortalezas del Rey Lobo sigue consolidándose como una herramienta fundamental para recuperar, divulgar y poner en valor uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de la Región de Murcia".

PLAZAS AGOTADAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL

Las 1.200 plazas gratuitas ofertadas en las 22 actividades organizadas en estos tres meses de junio, julio y agosto se han cubierto en la web municipal eventos.murcia.es, generando además listas de espera de hasta 1.100 personas y evidenciando el gran interés que han despertado las propuestas de la programación de verano.

Otro impacto destacado han sido las más de 40.000 visitas contabilizadas en esta plataforma municipio, buscando tanto información de cada una de las propuestas como la reserva previa de plazas.

En definitiva, la programación de verano ha formado parte del proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia para la recuperación, conservación y difusión del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, con el objetivo de convertir este enclave en un referente nacional de turismo cultural y patrimonial.