Más de 1.500 docentes, investigadores y estudiantes se dan cita en la Semana 'UMUInnova'25'

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.675 docentes, estudiantes, investigadores y agentes sociales han participado en la Semana 'UMUInnova'25', impulsada por el Vicedecanato de Innovación, Transferencia y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU) con el objetivo de visibilizar y fomentar la innovación educativa, la transferencia de conocimiento y la cooperación con el entorno.

La edición de este año, que ya ha sido clausurada, ha integrado más de 30 actividades gratuitas abiertas a toda la comunidad educativa, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El programa arrancó con la conferencia 'Innovar, ¿para qué?', impartida por el maestro y escritor César Bona, finalista del Global Teacher Prize, cuya intervención abrió un espacio de reflexión sobre el sentido ético, humanista y social de la innovación educativa.

A continuación, una mesa redonda permitió conocer experiencias de éxito desarrolladas en centros de la Región de Murcia.

Entre los hitos más destacados se encuentra el segundo Encuentro de Centros Innovadores de la Región de Murcia, enmarcado en la 166 Jornada Internacional DIM-EDU, que reunió a docentes, equipos directivos, investigadores y responsables institucionales para debatir sobre la mejora educativa en la era digital, la inteligencia artificial y la creación de ecosistemas de colaboración entre centros y Universidad.

El jueves 20 de noviembre se celebró el IV Congreso de Innovación Docente de la UMU con la entrega de los Premios de Innovación Docente y la exposición de pósteres y proyectos desarrollados en distintos centros y facultades, organizado desde el Vicerrectorado de Estudios y la Unidad de Innovación.

Ese mismo día se desarrolló la charla-coloquio 'Artilectura: un puente entre generaciones para la transformación social' con la participación de Paulo Cosín Fernández, director de Ediciones Morata y autor de 'Artilectura', 'La emoción de leer' y 'Para qué leer', cuya trayectoria destaca por su defensa de la lectura como experiencia humanizadora y motor de transformación cultural.

Además, durante dos días se llevó a cabo la acción de Aprendizaje-Servicio 'ODS 17 en acción: Intercambiador de ropa', fruto de la alianza entre la UMU, varios institutos de la Región, la Escuela de Arte y entidades sociales. La iniciativa visibilizó el compromiso de la comunidad educativa con la sostenibilidad, el consumo consciente y la educación para el desarrollo.

El viernes 21 incluyó la conferencia 'Creer, crear, lograr. Una historia de transformación en el CEIP Ramiro Solans', impartida por Rosa María Llorente, directora del centro zaragozano reconocido con el Premio Princesa de Girona.

La Semana 'UMUInnova'25' culminó con la conferencia internacional 'El futuro después de la Agenda 2030', impartida por María Cortés-Puch, vicepresidenta de Redes de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) de Naciones Unidas, que analizó los nuevos desafíos globales y el papel de la Educación Superior en un escenario posterior a la Agenda 2030, en el marco también del proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia.

Para la vicedecana de Innovación, Transferencia y Comunicación y directora de la Cátedra de Innovación Social, Catalina Guerrero, "'UMUInnova'25' confirma que la universidad es un espacio de creación colectiva, donde la investigación, la práctica educativa y la colaboración con el entorno se encuentran para generar transformaciones reales. Esta edición demuestra que la innovación educativa es más sólida cuando se construye desde las alianzas y desde la responsabilidad social".

La UMU trabaja ya en la próxima edición de' UMUInnova', con el propósito de "mantener su papel como espacio de referencia para la innovación y la transferencia educativa en la Región de Murcia", han destacado las mismas fuentes.