Más de 200 escolares compiten en Cartagena en la final regional del torneo de robótica First Lego League

El equipo Electronic Falcons representará a la Región en la final nacional que se celebrará el 11 de abril en Burgos. - CARM

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 escolares de entre 6 y 16 años mostraron hoy sus habilidades y conocimientos sobre robótica durante la final de la fase regional del programa educativo First Lego League, una iniciativa de carácter internacional diseñada para impulsar y fomentar entre niños y jóvenes las vocaciones científico-tecnológicas y las habilidades STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

En la Región de Murcia, este programa está organizado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra Digital, y cuenta además con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

La cita, que tuvo lugar en la Escuela de Ingenieros Industriales de Cartagena, reunió a un total de 27 equipos distribuidos en dos categorías, 'Explore' (de 6 a 9 años) y 'Challenge' (de 10 a 16 años). A lo largo de la jornada, los participantes mostraron y defendieron sus proyectos de innovación y los robots diseñados, construidos y programados durante el curso para resolver el reto propuesto por la organización.

Este año, y bajo la denominación 'Unhearted', el reto planteado a los escolares les llevaba a investigar cómo la tecnología y la robótica pueden ayudar a los arqueólogos a preservar el conocimiento a través de soluciones innovadoras para descubrir, proteger y compartir la historia.

Los participantes, bajo la coordinación de docentes de sus centros educativos, han estado durante el curso preparando y desarrollando un proyecto de innovación centrado en la temática propuesta, y han trabajado en la construcción y programación de robots.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, destacó la importancia de iniciativas como la First Lego League "para que los escolares de la Región se familiaricen desde edades tempranas con tecnologías que van a formar parte de su día a día en un futuro inmediato".

"La formación es uno de los ejes esenciales de nuestro proceso de transformación digital y este tipo de iniciativas permite a los escolares adquirir nuevos conocimientos de una manera lúdica y muy práctica, experimentando y siendo ellos mismos quienes piensan, diseñan y desarrollan sus proyectos. Todo este proceso, además, estimula su curiosidad y su creatividad y fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento crítico", señaló Martínez.

ELECTRONIC FALCONS REPRESENTARÁ A LA REGIÓN EN LA FINAL NACIONAL

En la edición de este año, la decimoquinta que se celebra en la Región, participaron un total de 15 equipos en la categoría 'Explore' y 12 en la categoría 'Challenge'. Una vez concluida la jornada, que contó con cerca de un millar de asistentes, un jurado integrado por expertos en robótica, innovación y educación supervisó los trabajos desarrollados por los participantes.

En la categoría 'Explore', no competitiva, todos los participantes obtuvieron un reconocimiento por su trabajo. En la categoría 'Challenge' el equipo Electronic Falcons se alzó con la primera plaza y representará a la Región de Murcia en la fase nacional que se celebrará el próximo 11 de abril en Burgos.

Allí expondrán su proyecto de innovación y su robot competirá con el objetivo de lograr una plaza para el First Lego League World Festival, la final internacional del programa que se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo en Houston (Estados Unidos). Además, desde la final nacional también se repartirán invitaciones para otros torneos internacionales del circuito First Lego League Open, que se celebran cada año en distintos países.

El jurado concedió otros reconocimientos a distintos equipos participantes: Premio ATD al Proyecto de Innovación a Indalo Jones; Premio Ayuntamiento de Cartagena al Diseño del Robot a Play Factory Bionic; Premio UPCT al Comportamiento del Robot a Play Factory Bionic; Premio Fundación Integra a los Valores FIRST a Legonostrum; Premio Ingeniera Soy a Electronic Falcons; Premio Escuela de Industriales a Jóvenes Promesas a Begástrica Lego Team; y Premio al Entrenador/a para San Francisco Robotics.