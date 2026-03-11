Más de 200 escolares participan este sábado en Cartagena en la final regional del torneo de robótica First Lego League

Imagen de archivo de la edición del año pasado de la final regional de la First Lego League - COMUNIDAD

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) organizan la final de la fase regional del torneo internacional de robótica First Lego League, en la que está previsto que participen más de 200 escolares de entre 6 y 16 años distribuidos en 27 equipos.

Esta final regional, a la que se espera que asistan cerca de 900 personas, se desarrollará este sábado en la Escuela de Industriales de Cartagena y contará con la colaboración de medio centenar de voluntarios.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, ha explicado que se trata de un programa educativo de carácter internacional "diseñado para fomentar e impulsar entre los escolares las vocaciones científico-tecnológicas y las denominadas habilidades STEAM".

En esta edición, la decimoquinta que se celebra en la Región, participan en concreto 15 equipos en la categoría 'Explore' (de 6 a 9 años) y 12 en la categoría 'Challenge' (de 10 a 16 años).

Estos últimos tendrán que resolver una serie de retos relacionados con la temática de este año, denominada 'Unhearted' y que anima a los escolares a investigar cómo la tecnología y la robótica se puede aplicar a un ámbito como la arqueología para ayudar a preservar el conocimiento mediante soluciones innovadoras para descubrir, proteger y compartir la historia.

El equipo mejor clasificado obtendrá el pase a la final nacional, que este año se celebrará en Burgos y desde donde optará a participar en los torneos internacionales que First Lego League organiza en todo el mundo.

"Es una oportunidad para que los escolares se familiaricen con el uso de tecnologías que en el futuro van a formar parte de su día a día, pero el programa también refuerza otros valores como la creatividad, el pensamiento crítico e innovador, la colaboración y el trabajo en equipo o la aplicación práctica de las tecnologías", señala Martínez.

Esta fase regional del programa First Lego League está impulsada en la Región de Murcia a través de la colaboración entre la Fundación Integra Digital y la Asociación Ingeniería Soy, entidad organizadora del torneo a nivel nacional, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

El evento se puede seguir de manera presencial en la sede de la Escuela de Industriales u 'online' a través de una página de la Fundación Integra Digital, donde además se puede encontrar más información sobre esta fase regional de la First Lego League.