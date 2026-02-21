Más de 200 menores con enfermedades crónicas complejas fueron atendidos por cuidados paliativos en sus casas en 2025

Los consejeros de Salud y Política Social, Familias e Igualdad han participado en el acto de Afacmur por el Día Internacional del Cáncer Infantil. - CARM

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Durante el año pasado, los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria de la Región (ESAD) atendieron en sus casas a más de 200 menores con alguna enfermedad crónica compleja, entre ellas el cáncer, o niños que precisaron necesidades paliativas, lo que representa un 8 por ciento más de actuaciones que en 2024. Además, se realizaron más de 5.000 actuaciones sanitarias domiciliaras y telefónicas.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, acompañaron hoy a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (Afacmur) en el acto de sensibilización y visibilización que cada año celebran el 15 de febrero con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Este año, el acto se pospuso debido a las malas condiciones meteorológicas.

Además de organizar diversas actividades para dar a conocer a la asociación, se leyó el manifiesto, cuyo lema este año ha sido 'Cuidar en casa es un derecho: por unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio'.

Pedreño recordó que la Comunidad "cuenta con 19 Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria que atienden de manera integral a pacientes en situación de enfermedad avanzada en sus domicilios, entre ellos, pacientes pediátricos".

Estos equipos domiciliarios están compuestos por profesionales de Enfermería, Medicina y auxiliar de Enfermería, y los equipos hospitalarios están formados por profesionales de Medicina Interna, Oncología y Enfermería, que trabajan con otros profesionales de la red asistencial como trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, además de colaborar con diferentes entidades.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó el compromiso del Gobierno regional "por garantizar que los niños y niñas con cáncer, así como sus familias, reciban el apoyo que necesiten, tanto durante su tratamiento como durante su recuperación. Es una prioridad, como también lo es la concienciación, con actos como el que desarrolla hoy Afacmur, que contribuyen a visibilizar esta realidad, al que nos sumamos, concienciando a la sociedad de los pasos que debemos seguir dando, juntos. Son necesarios para seguir avanzando, sin soltar a las familias de la mano".

30 AÑOS DE AFACMUR

En el acto de hoy, el consejero de Salud resaltó los 30 años de trayectoria de Afacmur, y "la valentía con la que únicamente cinco familias, que habían pasado por la experiencia de tener un niño con cáncer, unieron fuerzas para cubrir aspectos que, en ese momento, estaban desatendidos en la vida de niños, adolescentes con cáncer y sus familias en la Región de Murcia".

Afacmur impulsó en 1997 la creación de la Unidad de Oncohematología Infantil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de referencia para toda la Región. Este avance evitó que los niños afectados tuvieran que desplazarse fuera de la Comunidad.

PLAN ONCOLÓGICO Y HOSPITAL DE DÍA

La Consejería de Salud está ultimando el que será el Plan Oncológico Regional, que se está "diseñando en base a un análisis de la situación actual teniendo en cuenta la realidad asistencial, organizativa y poblacional de la Región de Murcia", precisó Pedreño.

Respecto a su contenido, este Plan apostará por la prevención, el impulso de la oncología de precisión, así como por la producción de fármacos CAR-T en la Región de Murcia, como terapia innovadora biológica que supone un importante avance en el tratamiento y la mejora de las expectativas de curación de muchos pacientes con cáncer.