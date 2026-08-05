Más de 22.000 alumnos de Primaria pasaron este primer semestre por los 'Conciertos Escolares' de la OSRM

Archivo - Imagen de una de las sesiones de ‘La vuelta al mundo en 80 melodías’ - CARM - Archivo

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes desarrolló en el primer semestre del año con la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) el ciclo 'Conciertos escolares' en el Auditorio regional Víctor Villegas con el que acercó la música sinfónica en directo a más de 22.000 alumnos de Primaria de toda la Región.

La iniciativa, consolidada como una de las principales propuestas pedagógicas y culturales de la programación de la OSRM, ofreció un total de 20 pases dirigidos a estudiantes de entre 6 y 12 años, adaptados a las distintas etapas educativas y concebidos para acercar la música clásica y la experiencia sinfónica al público infantil de forma amena y participativa.

Bajo la dirección artística de Virginia Martínez, la orquesta combinó repertorio clásico, teatro, narración y artes visuales en tres espectáculos diseñados específicamente para alumnado de primero a sexto de Primaria.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "hay que a agradecer a los profesores y directores de los centros educativos que han asistido al ciclo 'Conciertos escolares' su enorme sensibilidad e implicación en la formación musical y artística de sus alumnos, lo que redundará en el futuro en una audiencia más crítica, participativa y con mayor implicación cultural".

El ciclo ha arrancado con 'Pedro y el lobo', destinado a estudiantes de 1º y 2º de Primaria. La célebre obra de Sergei Prokofiev fue presentada en una versión escénica de la compañía granadina Etcétera, que recreó el universo del cuento musical mediante títeres, ilustraciones y formas neón en movimiento.

La siguiente propuesta fue 'La vuelta al mundo en 80 melodías', dirigida al alumnado de quinto y sexto de Primaria, e inspirada en el universo literario de Julio Verne. El espectáculo, con guion de Fran Bermejo y producción de El Hechizo Teatro, propuso un recorrido musical y teatral por diferentes culturas y estilos a través de obras de compositores como Chaikovski, Rossini, Mendelssohn o Debussy, entre otros.

El ciclo concluyó con '¡Vive Beethoven?', de Zarzo Teatro, orientado a estudiantes de tercero y cuarto de Primaria. A través del humor y la interacción escénica de los actores Javi Chou y Manuel de Reyes, la OSRM rindió homenaje a la figura de Ludwig van Beethoven.