Más de 250 aspirantes a soldado profesional de Infantería de Marina se incorporan a la EIMGAF

Incorporación de los alumnos del curso de acceso a la Escala de Tropa del Cuerpo de Infantería de Marina - ARMADA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Un total de 256 aspirantes a soldado profesional de Infantería de Marina se han incorporado esta semana a la Escuela de Infantería de Marina 'General Albacete y Fuster' (EIMGAF), en Cartagena, para iniciar el curso de acceso a la Escala de Tropa del Cuerpo, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

Los alumnos, que concluirán el curso a mediados de julio de 2026, han sido recibidos por el cuadro de profesores e instructores del curso, quienes les han exhortado a iniciarlo con entereza y ánimo.

Los aspirantes realizarán la fase de acogida, de dos semanas, y la fase de formación militar general, de dos meses, antes de efectuar el juramento de la bandera a finales de enero de 2026. Posteriormente, finalizarán con la fase de formación específica de seis meses de duración antes de integrarse en las unidades de destino que les han sido asignadas, conforme a sus preferencias.

Familiares de los alumnos acudieron el pasado lunes a la escuela para acompañarlos en su incorporación y recibieron una charla por parte del director de Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster (DIREIMGAF), el jefe de Estudios y el suboficial Mayor de la escuela.

El centro docente tiene el cometido de formar a todos los miembros del Cuerpo de Infantería de Marina y es continuador de la Academia General Central de Infantería de Marina, creada en el último tercio del siglo XIX, y cuyo primer director fue el general del que la Escuela toma su nombre.

El principal objetivo de la escuela es lograr que los hombres y mujeres que conforman el principal valor del Cuerpo de Infantería de Marina adquieran las competencias y valores necesarios para el cumplimiento de las tareas y misiones asignadas.