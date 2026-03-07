Más de 500 personas asisten a los conciertos del XV Ciclo de Música en los Museos

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez (d), en uno de los conciertos programados. - CARM

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XV edición del Ciclo de Música en los Museos de la Región de Murcia se clausuró esta semana con un balance positivo tras reunir a 505 asistentes en los distintos conciertos celebrados en los museos de la Comunidad Autónoma.

Esta iniciativa, organizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, en colaboración con el Conservatorio de Música de Murcia, ha contado en esta edición con la participación de más de 50 alumnos y alumnas, que han ofrecido conciertos gratuitos en distintos espacios museísticos de la Región.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó que "este ciclo demuestra cómo los museos pueden ser también espacios vivos para la música y la cultura. La combinación del talento de los jóvenes músicos de la Región de Murcia con el patrimonio cultural crea una experiencia única para el público".

Los conciertos se han celebrado en cinco museos regionales, con el siguiente balance de asistencia: Museo Arqueológico de Murcia (2 pases): 130 asistentes; Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (Mula): 25 asistentes; Conjunto Monumental San Juan de Dios (Murcia): 70 asistentes; Museo de Bellas Artes de Murcia (2 pases): 150 asistentes; y Museo Santa Clara (Murcia) (2 pases): 130 asistentes.

En total, 505 personas que han participado en un recorrido musical desde el siglo XV hasta la actualidad, con obras de compositores como Mozart, Haydn, Chopin, Elgar, Bach, Debussy o Wieniawski, entre otros.

Patricio Sánchez subrayó que "tras 15 ediciones, este ciclo se ha consolidado como una de las citas culturales más singulares de la programación de nuestros museos, en donde se acerca la música clásica a la ciudadanía y se ofrece a los alumnos del Conservatorio un espacio excepcional para mostrar su talento".

Los conciertos se han desarrollado en las salas de los museos, lo que condiciona el aforo pero permite crear un ambiente cercano entre músicos y público, reforzando el diálogo entre música y patrimonio. El Ciclo de Música reafirma así su vocación de seguir acercando la cultura a la ciudadanía y de impulsar la colaboración entre instituciones culturales y educativas de la Región de Murcia.